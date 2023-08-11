Тела сразу двух человек обнаружили в Башкирии

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
По версии следствия, между 55-летним мужчиной и его 30-летней сожительницей произошел конфликт на бытовой почве, в которого мужчина выстрелил в грудь женщины из охотничьего ружья. От полученного ранения она скончалась на месте.
Сам же подозреваемый после этого свел счеты с жизнью. Тела обоих погибших на следующий день после случившегося обнаружили родственники женщины: они вскрыли запертую изнутри дверь и вызвали правоохранителей.
— На место происшествия выезжали руководитель и следователи отдела, а также сотрудники полиции. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.