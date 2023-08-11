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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 04:29

В Башкирии мужчина застрелил сожительницу, а после свел счеты с жизнью

Тела сразу двух человек обнаружили в Башкирии

11 августа 2023, 03:56
Фото: 1MI

В Башкирии мужчина застрелил сожительницу, а после свел счеты с жизнью

Инцидент произошел в Стерлитамаке в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета

По версии следствия, между 55-летним мужчиной и его 30-летней сожительницей произошел конфликт на бытовой почве, в которого мужчина выстрелил в грудь женщины из охотничьего ружья. От полученного ранения она скончалась на месте.

Сам же подозреваемый после этого свел счеты с жизнью. Тела обоих погибших на следующий день после случившегося обнаружили родственники женщины: они вскрыли запертую изнутри дверь и вызвали правоохранителей.

— На место происшествия выезжали руководитель и следователи отдела, а также сотрудники полиции. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Происшествия#Стрельба#Конфликт#Следственный комитет#Следствие
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