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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Белорецком районе медведь напугал туристов

Следы лап медведя обнаружили в людном месте в Башкирии

11 августа 2023, 09:53
Фото: 1MI

В Белорецком районе медведь напугал туристов

Путешественники выдвинулась к водопаду «Слёзы Айгуль» и во время прогулки заметили медведя. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС

Экоактивист Андрей Трубников сообщил в соцсетях, что в Белорецком районе Башкирии на дороге в 500 метрах от станции Айгир нашли отпечатки лап медведя.

Как отмечает активист, размер следов небольшой, можно сделать вывод, что это медвежонок. По его словам, следы свежие, Андрей Трубников уверен, что следов 9 и 10 августа не было.

Накануне о встрече с медведем на Айгире спасателям сообщила группа туристов. Подробности рассказал председатель комитета РБ по ЧС Фарит Гумеров в соцсетях.

Туристы заметили медведя во время прогулки. Неизвестно, заметил ли зверь людей, но все успели убежать назад, помощь спасателей не потребовалась.

Фото: Айгир. Борисовские Печи. Новая Жизнь

В госкомитете напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными:

  • Не подкрадывайтесь к животным. И вообще лучше передвигайтесь шумно — скорее всего, животное убежит.
  • Если повстречались — дайте животному уйти.
  • Не убегайте, и не поворачивайтесь спиной.
  • Не смотрите в глаза. Но и не упускайте из виду. Смотрите поверх его головы или на грудь, на спину или бока.
  • Не делайте резких движений. Оставайтесь спокойным, чтобы животное не посчитало вас угрозой. И осторожно отступайте назад.
  • Не подходите, не прикасайтесь. Осторожно отступайте от него, надеясь, что оно утратит к вам интерес.
  • Будьте крайне осторожны с ранеными животными. Они более уязвимы, отчего становятся более опасливыми.
  • Держитесь подальше от детёнышей. Животные обычно защищают своё потомство, потому могут напасть, если вы просто приблизитесь к детёнышам.
#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лес#Природа#Бурый медведь#Виалина Ахсанова
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