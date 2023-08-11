Следы лап медведя обнаружили в людном месте в Башкирии

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Экоактивист Андрей Трубников сообщил в соцсетях, что в Белорецком районе Башкирии на дороге в 500 метрах от станции Айгир нашли отпечатки лап медведя.
Как отмечает активист, размер следов небольшой, можно сделать вывод, что это медвежонок. По его словам, следы свежие, Андрей Трубников уверен, что следов 9 и 10 августа не было.
Накануне о встрече с медведем на Айгире спасателям сообщила группа туристов. Подробности рассказал председатель комитета РБ по ЧС Фарит Гумеров в соцсетях.
Туристы заметили медведя во время прогулки. Неизвестно, заметил ли зверь людей, но все успели убежать назад, помощь спасателей не потребовалась.
В госкомитете напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными: