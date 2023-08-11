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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

«Расстрел» за школьное питание, извращенцы в автобусах и птичий грипп под Уфой

11 августа 2023, 16:05
Главные события уходящей недели в Башкирии и в Уфе по версии Mkset.

В преддверии нового учебного года глава Башкирии высказался об организации школьного питания в республике и дал поручение ответвенных «расстреливать на месте» за непригодные по сроку годности продукты.

В свою очередь министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин пояснил к каким видам обязательных работ могут быть привлечены школьники по новому закону о трудовом воспитании.

Mkset также рассказывал о популярных школах Уфы. Подробнее о том, как учащиеся и их родители отзывают об учреждения в материале «Суп со слюнями повара, мат учителя и уроки в холле: что скрывают популярные школы Уфы».

В продолжение нашумевшей истории мужчины с гранатой на Нагаевском шоссе, которого на прошлой неделе суд отправил в СИЗО на два месяца. Как отмечает источник Mkset, глава Башкирии лично поручил предоставить Ильдару Б. юридическую защиту.

На этой неделе не только «дезертиру с гранатой» избрали меру пресечения. Суд вновь продлил меру пресечения для мэра Салавата Игорю Миронову. Ему запрещено пользоваться всевозможными электронными носителями, в том числе и мобильным телефоном, также отныне он не сможет покидать пределы дома с 22 часов до 6 утра.

Долги жителей Башкирии за капремонт передадут коллекторам. Тендер на поиск подрядчика для оказания услуг по взысканию задолженностей с собственников квартир проводится на сайте госзакупок. Исходя из данных закупки, подрядчик должен будет проводить работу по досудебному взысканию долгов и в порядке приказного судопроизводства. Передавать информации о неплательщиках подрядчику будет сам Регоператор при условии, что информация будет использована «только в целях оказания услуг по настоящему контракту».

В начале недели уфимки рассказали об извращенце, который пристает к девушкам во время давки в автобусе №226. В комментариях под публикацией уфимцы узнали молодого человека. По словам одного из пользователей, мужчина занимается непристойностями якобы с 2012 года. Mkset обратился за комментарием по ситуации в МВД Башкирии, где сообщили, что заявлений от граждан по данному поводу не поступало.

Позже личность мужчины сотрудникам полиции установить удалось. В настоящее время проводится проверка по результатам которой будет принято решение.

На этом непристойное поведение со стороны мужчин не закончилось. В Уфе в районе Зеленая Роща мужчина преследовал школьницу ради фотографии под ее юбкой. Мучжна вместе с ней зашел в лифт, сначала он поинтересовался, на какой этаж едет девочка, и нажал на нужную кнопку. Далее извращенец дождался, когда девочка отвернется, и протянул свою руку с телефоном для непристойных фотографий. Мужчину ищет полиция.

Власти приостановили строку на территории древнего города Башкир «Городище Уфа-II». Подробнее о том, что сейчас происходит на месте и почему активисты боролись против строительства церкви в материале Mkset.

Сегодня, 11 августа, стало известно о новом очаге птичьего гриппа в Башкирии. По информации Госкомитета РБ по ветеринарии, результат взятых на АО «Птицефабрика „Башкирская“» проб пришел положительный. Очагом заболевания была признана сама птицефабрика, а населенные пункты в радиусе 5 километров включены в угрожаемую зону. Среди них села Авдон, Жуково, деревни Сергеевка и Уптино и СНТ «Гарнизонный», «Дубрава», «Отдых», «Солнечный-3», «Рябинушка», «Эталон»

Рабочая неделя в Уфе завершилась очередным пожаром на железнодорожном вокзале. По предварительной версии, озвученной пресс-службой МЧС по РБ, неподалеку от здания вокзала загорелись мусор и растущие поблизости кустарники. Площадь возгорания на данный момент неизвестна. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России в количестве 11 человек и 3 единицы техники. Отмечается, что пострадавших нет.

#Элина Сайфранова
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