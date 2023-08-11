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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Птичий грипп был обнаружен на птицефабрике под Уфой

Птичий грипп был обнаружен на птицефабрике под Уфой

11 августа 2023, 14:17
Фото: 1MI
Сообщение о гибели птиц впервые сообщила «Птицефабрика Башкирская» в селе Авдон вечером 9 августа. Утром 10 августа были взяты пробы.

Сегодня, 11 августа, стало известно о новом очаге птичьего гриппа в Башкирии. По информации Госкомитета РБ по ветеринарии, результат взятых на АО «Птицефабрика „Башкирская“» проб пришел положительный.

Очагом заболевания была признана сама птицефабрика, а населенные пункты в радиусе 5 километров включены в угрожаемую зону. Среди них села Авдон, Жуково, деревни Сергеевка и Уптино и СНТ «Гарнизонный», «Дубрава», «Отдых», «Солнечный-3», «Рябинушка», «Эталон»

— Сегодня состоялось экстренное заседание чрезвычайной межведомственной комиссии в связи с возникновением очага грипп птиц в Уфимском районе, где был разработан план мероприятий по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращению дальнейшего распространения возбудителя, — добавили в Госкомитете.

Так, больная птица будет уничтожена, а в данных селах — вакцинирована от заболевания. К последней процедуре Госветслужба уже приступила. Жителей населенных пунктов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и предоставить птиц для вакцинации.

Между тем, причина возникновения заболевания пока устанавливается, в частности, Ветеринарная служба проводит эпизоотологическое расследование. Очаг обещают ликвидировать в максимально короткие сроки.

— В первую очередь, необходимо изолировать птицепоголовье и содержать их в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими и синантропными птицами. Не выпускать птиц на открытые водоемы. Не покупать корм и птицу у неизвестных производителей. При падеже либо обнаружении у птиц подозрительных симптомов, немедленно сообщить в ветеринарную службу, — рекомендуют в ведомстве.

Связаться со специалистами можно по телефону горячей линии — 8 800 775 58 28.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии
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