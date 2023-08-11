Птичий грипп был обнаружен на птицефабрике под Уфой

Так, больная птица будет уничтожена, а в данных селах — вакцинирована от заболевания. К последней процедуре Госветслужба уже приступила. Жителей населенных пунктов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и предоставить птиц для вакцинации.