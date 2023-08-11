Популярную сеть кафе из Татарстана откроют в Башкирии: раскрыто меню

Также, предприниматель Руслан Гильмутдинов хочет открыть 10-15 точек сети общепита по всей Башкирии. Планируются, что в проект инвестируют около миллиарда рублей. Об этих намерениях стало известно еще в конце июня — тогда бизнесмены рассказали о них в мэрии Уфы.