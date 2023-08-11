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Кафе татарской кухни «Тюбетей» откроют в уфимской Черниковке в 2024 году

Популярную сеть кафе из Татарстана откроют в Башкирии: раскрыто меню

11 августа 2023, 07:46
Фото: 1MI

Кафе татарской кухни «Тюбетей» откроют в уфимской Черниковке в 2024 году

Предприниматель Руслан Гильмутдинов собирается запустить кафе в тюрском стиле. Об этом сообщили на сайте Главы Башкирии.

В Уфе около ДК «Моторостроитель» появится кафе с национальной кухней «Тюбетей» в тюрском стиле. Открытие заведения запланировано на 2024 год.

«Тюбетей» — это сеть быстрого питания из Татарстана. Согласно меню из официально сайта общепита, блюда европейской кухни перемешаны с традиционными башкирскими и татарскими изысками, например татарский цезарь с чабрецом (249 рублей), суп лапша по-татарски (109 рублей), кыстыбургер с наггетсами и черемшой в сырном соусе (139 рублей)

Также, предприниматель Руслан Гильмутдинов хочет открыть 10-15 точек сети общепита по всей Башкирии. Планируются, что в проект инвестируют около миллиарда рублей. Об этих намерениях стало известно еще в конце июня — тогда бизнесмены рассказали о них в мэрии Уфы.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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