Популярную сеть кафе из Татарстана откроют в Башкирии: раскрыто меню

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Уфе около ДК «Моторостроитель» появится кафе с национальной кухней «Тюбетей» в тюрском стиле. Открытие заведения запланировано на 2024 год.
«Тюбетей» — это сеть быстрого питания из Татарстана. Согласно меню из официально сайта общепита, блюда европейской кухни перемешаны с традиционными башкирскими и татарскими изысками, например татарский цезарь с чабрецом (249 рублей), суп лапша по-татарски (109 рублей), кыстыбургер с наггетсами и черемшой в сырном соусе (139 рублей)
Также, предприниматель Руслан Гильмутдинов хочет открыть 10-15 точек сети общепита по всей Башкирии. Планируются, что в проект инвестируют около миллиарда рублей. Об этих намерениях стало известно еще в конце июня — тогда бизнесмены рассказали о них в мэрии Уфы.