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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Недобрал: куда поступить с низкими баллами ЕГЭ в Уфе? Обзор вузов

Недобрал: куда поступить с низкими баллами ЕГЭ в Уфе? Обзор вузов

11 августа 2023, 04:50
Фото: Midjourney
Mkset выяснил, какова нижняя планка по результатам сдачи ЕГЭ для поступления в региональные университеты

На календаре 11 августа. Для школьников и студентов близится новый учебный год. Ранее Mkset рассказывал, что думают уфимцы о качестве образования разных городских школах и гимназиях: результаты рейтинга и антирейтинга образовательных учреждений можно посмотреть здесь.

Что же до студентов, в том числе и будущих. Вероятно, к этому моменту абсолютное большинство из них уже получили свои результаты экзаменов и успели оставить оригиналы документов в выбранном вузе. По традиции, многие молодые люди из регионов рассматривают для себя, в первую очередь, поступление в столичные вузы: МГУ, ВШЭ, МФТИ. Конкуренция здесь, разумеется, запредельная, а проходной балл для многих попросту заоблачный.

Mkset решил выяснить, в какие уфимские вузы могут подать документы выпускники, чей балл по результатам ЕГЭ лишь немногим превысил минимальную планку.

УУНиТ

Масштабные преобразования в сфере высшего образования в Башкирии произошли в 2022 году. Именно тогда стало известно о слиянии двух крупных региональных вузов — УГАТУ и БашГУ. «Новый» университет, родившийся в результате данного союза, получил название УУНиТ (Уфимский университет науки и технологий).

Так, в 2023 году абитуриентам необходимо набрать как минимум 175 баллов по итогам трех экзаменов. Таким образом, в среднем поступающему необходимо набрать около 59 баллов за экзамен. В приёмной комиссии подчеркивает, что данный порог является минимальным для того, чтобы абитуриент мог претендовать на поступление в вуз на коммерческой основе.

УГНТУ

Поступление в столичный вуз, напрямую связанный с нефтедобывающей отраслью, считается более чем престижным. Ежегодно здесь выпускают сотни специалистов в сфере тяжелой промышленности и технологий.

Так, на сайте вуза представлены минимальные баллы для поступления, при этом подчеркивается, что помимо ЕГЭ на многих специальностях учитываются результаты вступительных испытаний, проводимых внутри университета.

Минимальные баллы для поступления:

  • Математика — 39
  • Русский язык — 40
  • Физика — 39
  • Химия — 39
  • Информатика и ИКТ — 44
  • Обществознание — 45
  • История — 35
  • Иностранный язык — 30
  • Литература — 40
  • Биология — 39
  • География — 40

БГМУ

Столичный вуз занимается подготовкой кадров в сфере медицины. Напомним, что в первые году обучения в медицинских вузах студенты получают базовое образование медика, далее же следует интернатура либо ординатура с углубленным изучением предметов по дальнейшей специализации.

Так, наименьшее количество баллов в вузе требуют для подачи заявления на направления «Биология» и «Сестринское дело» — 120. Таким образом, минимум по 40 баллов необходимо набрать на трех экзаменах: биологии, русском языке и физике либо химии.

Чуть более высокая планка по направлению «Социальная работа». Здесь абитуриенту потребуется минимум 122 балла: по 40 за историю и русский язык и 42 по обществознанию либо английскому языку.

БГПУ им. Акмуллы

Педагогический университет готовит будущих преподавателей в различных областях: от башкирской филологии до цифровых технологий.

Минимальный проходной балл в вузе начинается от 39. К примеру, для поступления на направление «Компьютерные технологии и интеллектуальный анализ данных» потребуется минимум 39 баллов по профильной математике, столько же по физике, минимум 44 по информатике и ИКТ, а также 40 баллов по русскому языку.

Для поступления на «Обществознание и право» потребуется минимум 35 баллов по истории, 45 по обществознанию, 39 по профильной математике и 40 по русскому языку.

Минимальный балл за ЕГЭ по английскому языку при поступлении по направлению «Английский язык и русский язык как иностранный» должен составить как минимум 30. Также потребуются профильная математика (39), русский язык (40) и обществознание (45).

БГАУ

Для подачи документов в Аграрный университет абитуриентам достаточно пройти минимальный порог, установленный Рособрнадзором. В 2023 году количество баллов для того, чтобы экзамен мог считаться сданным, выглядит следующим образом:

  • русский язык — 36,
  • математика (профиль) — 27,
  • биология — 36,
  • география — 37,
  • иностранные языки (кроме китайского) — 22,
  • информатика и ИКТ — 40,
  • история — 32,
  • китайский язык — 22,
  • литература — 32,
  • обществознание — 42,
  • физика — 36,
  • химия — 36.

Финансовый университет при Правительстве РФ 

В уфимском филиале Финансового университета при Правительстве РФ Mkset сообщили, что минимальное количество баллов необходимое для поступления на бюджет здесь отличается в зависимости от выбранного направления. Минимальный порог в этом году составит 226 баллов за три экзамена или около 76 баллов за предмет.

При поступлении на коммерцию минимальное количество баллов существенно ниже — 130 за три предмета или около 44 баллов по итогам каждого экзамена.

#Азамат Нухов#Вуз#Вузы#Высшее образование#Студенты#Ученики#Город#Общество
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