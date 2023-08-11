Недобрал: куда поступить с низкими баллами ЕГЭ в Уфе? Обзор вузов

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 09:07
На календаре 11 августа. Для школьников и студентов близится новый учебный год. Ранее Mkset рассказывал, что думают уфимцы о качестве образования разных городских школах и гимназиях: результаты рейтинга и антирейтинга образовательных учреждений можно посмотреть здесь.
Что же до студентов, в том числе и будущих. Вероятно, к этому моменту абсолютное большинство из них уже получили свои результаты экзаменов и успели оставить оригиналы документов в выбранном вузе. По традиции, многие молодые люди из регионов рассматривают для себя, в первую очередь, поступление в столичные вузы: МГУ, ВШЭ, МФТИ. Конкуренция здесь, разумеется, запредельная, а проходной балл для многих попросту заоблачный.
Mkset решил выяснить, в какие уфимские вузы могут подать документы выпускники, чей балл по результатам ЕГЭ лишь немногим превысил минимальную планку.
Масштабные преобразования в сфере высшего образования в Башкирии произошли в 2022 году. Именно тогда стало известно о слиянии двух крупных региональных вузов — УГАТУ и БашГУ. «Новый» университет, родившийся в результате данного союза, получил название УУНиТ (Уфимский университет науки и технологий).
Так, в 2023 году абитуриентам необходимо набрать как минимум 175 баллов по итогам трех экзаменов. Таким образом, в среднем поступающему необходимо набрать около 59 баллов за экзамен. В приёмной комиссии подчеркивает, что данный порог является минимальным для того, чтобы абитуриент мог претендовать на поступление в вуз на коммерческой основе.
Поступление в столичный вуз, напрямую связанный с нефтедобывающей отраслью, считается более чем престижным. Ежегодно здесь выпускают сотни специалистов в сфере тяжелой промышленности и технологий.
Так, на сайте вуза представлены минимальные баллы для поступления, при этом подчеркивается, что помимо ЕГЭ на многих специальностях учитываются результаты вступительных испытаний, проводимых внутри университета.
Минимальные баллы для поступления:
Столичный вуз занимается подготовкой кадров в сфере медицины. Напомним, что в первые году обучения в медицинских вузах студенты получают базовое образование медика, далее же следует интернатура либо ординатура с углубленным изучением предметов по дальнейшей специализации.
Так, наименьшее количество баллов в вузе требуют для подачи заявления на направления «Биология» и «Сестринское дело» — 120. Таким образом, минимум по 40 баллов необходимо набрать на трех экзаменах: биологии, русском языке и физике либо химии.
Чуть более высокая планка по направлению «Социальная работа». Здесь абитуриенту потребуется минимум 122 балла: по 40 за историю и русский язык и 42 по обществознанию либо английскому языку.
Педагогический университет готовит будущих преподавателей в различных областях: от башкирской филологии до цифровых технологий.
Минимальный проходной балл в вузе начинается от 39. К примеру, для поступления на направление «Компьютерные технологии и интеллектуальный анализ данных» потребуется минимум 39 баллов по профильной математике, столько же по физике, минимум 44 по информатике и ИКТ, а также 40 баллов по русскому языку.
Для поступления на «Обществознание и право» потребуется минимум 35 баллов по истории, 45 по обществознанию, 39 по профильной математике и 40 по русскому языку.
Минимальный балл за ЕГЭ по английскому языку при поступлении по направлению «Английский язык и русский язык как иностранный» должен составить как минимум 30. Также потребуются профильная математика (39), русский язык (40) и обществознание (45).
Для подачи документов в Аграрный университет абитуриентам достаточно пройти минимальный порог, установленный Рособрнадзором. В 2023 году количество баллов для того, чтобы экзамен мог считаться сданным, выглядит следующим образом:
В уфимском филиале Финансового университета при Правительстве РФ Mkset сообщили, что минимальное количество баллов необходимое для поступления на бюджет здесь отличается в зависимости от выбранного направления. Минимальный порог в этом году составит 226 баллов за три экзамена или около 76 баллов за предмет.
При поступлении на коммерцию минимальное количество баллов существенно ниже — 130 за три предмета или около 44 баллов по итогам каждого экзамена.