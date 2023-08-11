Недобрал: куда поступить с низкими баллами ЕГЭ в Уфе? Обзор вузов

Что же до студентов, в том числе и будущих. Вероятно, к этому моменту абсолютное большинство из них уже получили свои результаты экзаменов и успели оставить оригиналы документов в выбранном вузе. По традиции, многие молодые люди из регионов рассматривают для себя, в первую очередь, поступление в столичные вузы: МГУ, ВШЭ, МФТИ. Конкуренция здесь, разумеется, запредельная, а проходной балл для многих попросту заоблачный.