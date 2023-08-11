Наличие птичьего гриппа подозревают в селе под Уфой

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Накануне вечером в ведомство поступило сообщение от собственника птицефабрики об увеличении гибели кур. Клиническая картина была похожа на высокопатогенный грипп птиц.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ветеринарии, утром следующего дня на место выехали специалисты для отбора проб, исследование которых продолжает до сих пор.
Между тем, в Госкомитете уже было проведено экстренное заседание комиссии по подозрению высокопатогенного гриппа птиц в Уфимском районе. Разработан был также план мероприятий.
В Авдонском сельсовета в свою очередь сообщили, что начали обход личных подсобных хозяйств с целью подсчета птиц для дальнейшей их вакцинации или же отчуждения.