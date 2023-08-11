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Наличие птичьего гриппа подозревают в селе под Уфой

Наличие птичьего гриппа подозревают в селе под Уфой

11 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI
Речь идет о селе Авдон и птицефабрике «Башкирская», руководство которой и обратилось в Госкомитет РБ по ветеринарии.

Накануне вечером в ведомство поступило сообщение от собственника птицефабрики об увеличении гибели кур. Клиническая картина была похожа на высокопатогенный грипп птиц.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ветеринарии, утром следующего дня на место выехали специалисты для отбора проб, исследование которых продолжает до сих пор.

Между тем, в Госкомитете уже было проведено экстренное заседание комиссии по подозрению высокопатогенного гриппа птиц в Уфимском районе. Разработан был также план мероприятий.

В Авдонском сельсовета в свою очередь сообщили, что начали обход личных подсобных хозяйств с целью подсчета птиц для дальнейшей их вакцинации или же отчуждения.

#Элина Сайфранова
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