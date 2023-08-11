Лучшие районы Уфы для проживания в частном доме

Погода на территории отличается непредсказуемостью, что важно учесть при переезде. Уфа характеризуется континентальным и влажным климатом. Лето преимущественно теплое, а зима достаточно холодная, но при этом длительная, плюсовые значения температур устанавливаются лишь в апреле. В последние годы зимой температура в Уфе не опускается ниже минус 20 градусов. Устойчивый снежный покров наблюдается уже с середины ноября.