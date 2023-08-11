Лучшие районы Уфы для проживания в частном доме

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Уфа является столицей Республики Башкортостан. Население составляет свыше 1 млн человек, и город включен в список наиболее крупных по площади в России. В Уфе проживают представители многих национальностей.
Погода на территории отличается непредсказуемостью, что важно учесть при переезде. Уфа характеризуется континентальным и влажным климатом. Лето преимущественно теплое, а зима достаточно холодная, но при этом длительная, плюсовые значения температур устанавливаются лишь в апреле. В последние годы зимой температура в Уфе не опускается ниже минус 20 градусов. Устойчивый снежный покров наблюдается уже с середины ноября.
Экологическая обстановка в Уфе в целом удовлетворительная, однако на территории города функционирует несколько промышленных предприятий, которые выбрасывают в атмосферу смог. Несмотря на это, Башкирия славится уникальной природой — пещерами, красивыми горными пейзажами и озерами. Это делает регион привлекательным как для туристов, так и для покупателей недвижимости.
Демский район расположен в южной части Уфы. Здесь проживает около 75 тысяч человек. Здесь благоприятная экологическая ситуация, район благоустроен и активно развивается.
На территории возводятся современные жилые микрорайоны и открываются детские сады, благоустраиваются скверы, строятся новые дороги. Плюс района в том, что он совмещает в себе частный сектор и многоквартирные дома, является тихим и спокойным, здесь много зелени.
В районе находятся частные дома и новые высотные здания, о чем говорилось ранее. В целом тут можно найти множество типов построек. Ниже представлена информация о стоимости частных строений.
Согласно сведениям, представленным на сайте по подбору недвижимости, начальная стоимость частных домов в Уфе в Демском районе составляет от 720 000 рублей. Максимальная цена достигает нескольких десятков миллионов рублей.
Этот экологически чистый и благоустроенный район расположен на юго-западе Уфы, в устье реки Демы. Из него удобно добираться до центра, здесь расположена одна из крупнейших железнодорожных станций.
В Демском находятся все необходимые для комфортной жизни социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники и больницы. Развита транспортная сеть, много парков и скверов, мест для прогулки и занятий спортом.
Он был образован в середине 1970-х гг. Население Октябрьского — более 245 тысяч человек. В состав района включены в том числе населенные пункты Нагаево, Зинино и Жилино.
Это один из самых благоустроенных районов Уфы. Здесь ведется активное строительство современных жилых кварталов, социальных объектов. Успешно развиваются сферы культуры и образования, решаются вопросы по благоустройству.
Здесь можно найти дома советской застройки, современные многоэтажные здания, а также частные строения. Последние возводятся из разных материалов с учетом целей строительства — так, на продажу выставляются преимущественно кирпичные, блочные, деревянные дома.
Наименьшая цена частного дома в Октябрьском районе Уфы, согласно данным на сайте по продаже недвижимости, составляет от 290 000 рублей. Наибольшая стоимость составляет около 80 млн рублей.
Он разделен на две части — промышленную (южную) и административную (северную). Октябрьский район города Уфы имеет наиболее удачное расположение и считается центром. В связи с этим здесь достаточно высокие цены на недвижимость.
Этот район является наиболее густонаселенным и одним из самых молодых в Уфе. Тут расположены наиболее известные в Республике Башкортостан предприятия. В Октябрьском развита торговля, сфера услуг, работает несколько крупных торговых центров — «Олимп», «Планета», «Сипайловский».
В районе достаточно много образовательных учреждений — действуют дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, гимназии и лицеи, учреждения дополнительного образования. Здесь находится свыше ста медицинских организаций. Помимо этого, Октябрьский является научным центром Уфы — здесь работает несколько научных центров и вузов.
Территория Советского составляет 16,2 квадратного километра. Расположен район на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей. Именно здесь проходят основные транспортные пути.
На территории расположены многоквартирные дома и частные здания, а также сталинки. Отмечается, что в частном секторе находится свыше 1300 строений, которые имеют разную этажность, выполнены из разнообразных материалов. Ниже представлены подробные сведения относительно цен на частные дома.
Минимальная стоимость частных домов в Советском районе города Уфы в 2023 году — от 1 млн рублей. Соответствующие сведения представлены на сайте объявлений по подбору недвижимого имущества.
Район расположен в центральной части Уфы. Здесь находится несколько крупных промышленных предприятий, а также железнодорожный вокзал и основные улицы столицы.
В районе достаточно много образовательных организаций, он хорошо озеленен, нет проблем с транспортом. Безусловно, это делает его одним из наиболее благоприятных для проживания в Уфе. Однако нужно учесть, что жилье стоит тут дорого, из-за большого числа автотранспортных средств воздух загрязнен.
При выборе частного дома желательно учитывать, из какого материала он построен. Наиболее популярными являются кирпич и дерево. Однако самыми надежными считаются каменные дома — в них тепло зимой и прохладно летом.
Можно взять и каркасный дом — он наиболее дешевый, но подходит только для эксплуатации летом. Дом из бруса считается наиболее экологичным. Впрочем, вне зависимости от вида стройматериалов для оценки качества строения желательно пригласить специалиста. Он сможет определить состояние фундамента, степень гидроизоляции, качество герметизации окон и дверных проемов, состояние крыши и коммуникаций.
При покупке дома следует проверить наличие и подлинность всех документов — с этой целью можно оформить юридическое сопровождение. Важно, чтобы дом был построен на законных основаниях, с соблюдением всех нормативов.
При планировании покупки дома для круглогодичного проживания желательно осматривать строение зимой. Это позволит оценить состояние отопительных коммуникаций, теплоизоляции и гидроизоляции.
Если нужно приобрести дачу на весенне-летний сезон, желательно проводить осмотр с весны до осени, когда сойдет снег. Это требуется для оценки состояния грунта, рельефа участка.
Права на недвижимое имущество в России должны быть зарегистрированы, только в таком случае можно распоряжаться жильем и совершать сделки. Первоначально следует вызвать кадастрового инженера для проведения межевания участка и оформления технического плана.
После этого требуется собрать пакет документов, чтобы зарегистрировать права собственности в Росреестре. Нужно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги», а также предоставить паспортные данные и правоустанавливающие документы, чек об оплате государственной пошлины.