Автобус с пассажирами наехал на пешехода в центре Уфы

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
ДТП произошло сегодня в уфимском районе Сипайлово. Маршрутный автобус №75 компании «Башавтотранс» совершал поворот с улицы Академика Королёва по направлении к Юрия Гагарина. В этот же момент пожилой уфимец собирался перейти на другую сторону дороги на зелёный сигнал светофора, но водитель автобуса по каким-то причинам словно не заметил переходившего по «зебре» мужчину и сбил его.
В Госавтоинспекции Уфы сообщается, что пострадавший, к счастью, не получил серьёзных травм, отделавшись ушибами. От помощи медиков он отказался. В салоне автобуса на момент аварии находились пять человек. Все они не пострадали.
Напоминаем, что в апреле из-за аналогичного ДТП с автобусом 55-летней уфимке ампутировали ногу. Пассажирский автобус №39 наехал на женщину при повороте на проспект Октября.