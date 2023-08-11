Автобус с пассажирами наехал на пешехода в центре Уфы

ДТП произошло сегодня в уфимском районе Сипайлово. Маршрутный автобус №75 компании «Башавтотранс» совершал поворот с улицы Академика Королёва по направлении к Юрия Гагарина. В этот же момент пожилой уфимец собирался перейти на другую сторону дороги на зелёный сигнал светофора, но водитель автобуса по каким-то причинам словно не заметил переходившего по «зебре» мужчину и сбил его.