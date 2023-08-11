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Автобус с пассажирами наехал на пешехода в центре Уфы

Автобус с пассажирами наехал на пешехода в центре Уфы

11 августа 2023, 09:06
Фото: Photobank Ura Media
Во время утреннего рейса автобус «Башавтотранса» сбил 63-летнего пешехода. Произошедшее попало на камеру «Уфанета».

ДТП произошло сегодня в уфимском районе Сипайлово. Маршрутный автобус №75 компании «Башавтотранс» совершал поворот с улицы Академика Королёва по направлении к Юрия Гагарина. В этот же момент пожилой уфимец собирался перейти на другую сторону дороги на зелёный сигнал светофора, но водитель автобуса по каким-то причинам словно не заметил переходившего по «зебре» мужчину и сбил его.

В Госавтоинспекции Уфы сообщается, что пострадавший, к счастью, не получил серьёзных травм, отделавшись ушибами. От помощи медиков он отказался. В салоне автобуса на момент аварии находились пять человек. Все они не пострадали.

Напоминаем, что в апреле из-за аналогичного ДТП с автобусом 55-летней уфимке ампутировали ногу. Пассажирский автобус №39 наехал на женщину при повороте на проспект Октября.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общественный транспорт#ДТП#Видео
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