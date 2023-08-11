Арбузы с запахом тухлятины и горы вещей: смотрим, что покупают в «нищемаркетах» в Уфе

Что делать, если хочется вкусно покушать, а денег до зарплаты осталось совсем мало? Конечно же, идти и искать товары «по скидкам». Сегодня в России бум так называемых «нищемаркетов» — магазинов-дискаунтеров с низкими ценами, где можно купить всё, начиная от булки хлеба и до мебели. В Башкирии у жителей популярны магазины «Светофор» и «Чижик» — они привлекают широким ассортиментом дешевых продуктов и вещей. Но стоит ли терять голову при виде таких цен и скупать весь магазин?