Арбузы с запахом тухлятины и горы вещей: смотрим, что покупают в «нищемаркетах» в Уфе

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Что делать, если хочется вкусно покушать, а денег до зарплаты осталось совсем мало? Конечно же, идти и искать товары «по скидкам». Сегодня в России бум так называемых «нищемаркетов» — магазинов-дискаунтеров с низкими ценами, где можно купить всё, начиная от булки хлеба и до мебели. В Башкирии у жителей популярны магазины «Светофор» и «Чижик» — они привлекают широким ассортиментом дешевых продуктов и вещей. Но стоит ли терять голову при виде таких цен и скупать весь магазин?
Первым магазином, в который мы решили зайти, стал супермаркет «Чижик». На вид гастроном выглядит совершенно обычным и не примечательным.
Как только заходишь, с порога тут же попадаешь в отдел бакалеи: здесь есть чипсы, печенья, макароны и хлебобулочные изделия.
Посмотрев срок годности, можно понять, что сегодня был завоз продуктов — хлеб свежий и мягкий.
В молочном отделе встречаются пустые полки, но при этом нет никакого протухшего запаха и в целом все выглядит чисто.
Стоит также отметить, что транспортировка товаров в «Чижике» не идеальная — некоторые консервные банки выглядят помято, что сразу отталкивает от покупки таких товаров.
Рядом расположен отдел с колбасами и сосисками. Всё также стоит на своих местах, ценники не перепутаны и срок годности в норме.
Отдел с фруктами выглядит полупустым. Сразу появляется вопрос — либо апельсины настолько вкусные, что их быстро раскупают, либо в магазин просто не успели привезти новую партию фруктов.
Далее мы переходим в следующей отдел и сразу видим товары для дома: белизну, моющие средства и прочую химию.
Сразу можно заметить опустевший прилавок и сотрудников, которые раскладывают товары. На самом деле, это выглядит странно, потому что мы пришли не к открытию магазина и по логике все уже давно должно быть на своих местах.
Народу в магазине немного — кто-то заходит за небольшими покупками, а кто-то приходить с четкой целью «забить» домашний холодильник продуктами — такие покупатели выходят с полными пакетами.
По поводу цен точно можно сказать, что они неоднозначные. Какие–то продукты имеют завышенную цену, другие же наоборот. В целом ценовая категория отличается на 50-150 рублей. К примеру, макароны марки BARILLA Bavette n.13 в гипермаркете «Лента» стоят 100 рублей, когда в магазине «Чижик» те же самые макароны стоят с ценником 150 рублей. Колбаса «Папа может», наоборот же, имеет заниженную цену — 100 рублей, а в гипермаркете она же стоит 250-280 рублей. Яблоки сорта Голден также имеют цену на 100 рублей ниже, чем в обычном гипермаркете.
В целом же первое впечатление — «Чижик» сильно не отличается от привычных нам магазинов вроде «Магнита», «Пятерочки» или «Байрама». Разве что некоторые товары здесь лежат прямо на коробках, а не на полках. А вот про «Светофор» сложно сказать также.
Первое, что очень бросается в глаза в «Светофоре», — то, что магазин никак не выделяется внешне. С виду можно сказать, что это не магазин, а просто склад. При входе в гастроном в нос сразу бросается запах сырости. Также нас встречает половая тряпка, которая лежит на полу при входе.
Здесь также, как и в «Чижике», есть отдел бытовой химии, небольшой ассортимент одежды и игрушек. Некоторая одежда просто валяется на полках в неаккуратном виде, что сразу отбивает желание что-то покупать.
Все товары представлены в целом в не очень приятном виде, а большинство товаров просто лежит на коробках огромными стопками. Отделы никак не обозначены — легко заблудиться.
Отдел с молочной и мясной продукцией находится в отдельной комнатке. Чтобы попасть в данный отдел, нужно пройти через «шторку» из силиконовых лент. В нем очень холодно, долго находиться там невозможно.
Ближе к кассе представлены товары алкогольной и консервированной продукции. Овощей и фруктов в магазине практически нет. Наше внимание также привлекли арбузы, которые стоят посередине отдела с консервами. От арбузов шел характерный запах протухшего мяса, что очень странно. В целом, создаётся впечатление, что ходишь не по магазину, а по палатке на крытом рынке.
Если сравнивать цены в данном магазине, то можно сказать, что товары тут дешевле, чем в других магазинах. Однако продукция, которая представлена на полках, не является популярной и сравнить цену в других магазинах сложно.
Стоит отметить, что народу в «Светофоре» меньше, чем в «Чижике», во основном на глаза попадались пенсионерки.
Если потратить время и покопаться на полках, то можно найти неплохие товары для дома, но к продуктам стоит всё же относится посерьёзнее. В целом взять что-то нескоропортящееся из продуктов можно, но к мясу и молочке остаются большие вопросы.