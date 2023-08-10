Жительница Башкирии сообщила о незаконной вырубке леса возле базы отдыха на Павловке

Неравнодушная гражданка считает несправедливым вырубку леса теми, кто его не высаживал. Последствия, по её мнению, могут быть серьёзными — экологические проблемы, ураганы, обмеление водных ресурсов. Светлана Ш. задаётся вопросом, на каком основании «ведётся хищническая вырубка лесов» и призывает поставить вопрос на высшем уровне. В качестве мер противодействия она предлагает ввести правило: тот, кто рубит лес, должен высаживать в 10 раз больше, а также обязан следить за состоянием деревьев.