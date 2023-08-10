Жительница Башкирии сообщила о незаконной вырубке леса возле базы отдыха на Павловке

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
На странице главы Башкирии в соцсетях жительница республики Светлана Ш. пожаловалась на то, что возле деревни Чандар Нуримановского района увидела тяжеловозы, груженные древесиной. Женщина подозревает, что вырубка леса ведется незаконно.
Неравнодушная гражданка считает несправедливым вырубку леса теми, кто его не высаживал. Последствия, по её мнению, могут быть серьёзными — экологические проблемы, ураганы, обмеление водных ресурсов. Светлана Ш. задаётся вопросом, на каком основании «ведётся хищническая вырубка лесов» и призывает поставить вопрос на высшем уровне. В качестве мер противодействия она предлагает ввести правило: тот, кто рубит лес, должен высаживать в 10 раз больше, а также обязан следить за состоянием деревьев.
На недовольство Шереметьевой сотрудники минлесхоза обещали уточнить информацию и дать ответ до 11 августа.
В администрации Нуримановского района Mkset не смогли дать ответ по поводу предполагаемой вырубки леса, посоветовав обратиться в Нуримановское лесничество. Однако от лесничества ответа тоже не поступило. В карте-схеме лесохозяйственного регламента Нуримановского лесничества лесная территория возле деревни Чандар обозначена голубым, розовым и оранжевым цветами. Первый цвет означает запретную полосу лесов вдоль водоёмов, второй — защитную полосу, третий — леса, предназначенные для эксплуатации.
В пресс-службе Минлесхоза Башкирии подтвердили факт вырубки леса, однако по поводу объёмов вырубки перенаправили в профильный отдел ведомства. Оперативный комментарий от отдела получить не удалось.