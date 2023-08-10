Завод ОМК признали лидером турпотока в Благовещенске

Промышленный туризм на заводе ОМК в Благовещенске компания начала развивать в 2020 году, спустя два года предприятие вошло в программу продвижения промтуризма Акселератора стратегических инициатив. За последний год на производстве побывало более тысячи туристов.



Сегодня жителям и гостям города предлагают посетить экскурсионный маршрут «Огонь. Металл. Люди»: увидеть основные цеха завода с 267-летней историей, красоту раскаленного металла, познакомиться с производством трубопроводной арматуры, узнать о работе современных металлургов и инженеров и сделать на память сувенирную монету. Школьникам и студентам доступна упрощенная версия экскурсии без посещения «горячих» цехов.



— Промышленный туризм на нашем предприятии динамично развивается, награды это подтверждают. В начале августа мы встречаем тысячного туриста в этом году, значит, точно побьем собственный годовой рекорд посещаемости. Здорово, что люди открывают для себя новые туристические места и выбирают необычные промышленные маршруты, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.