Закрыли популярный пляж в Уфе: что произошло

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Один из отдыхающих на пляже «Солнечный» поделился видеороликом, на котором несколько мужчин при помощи трактора стали вбивать железные столбы в землю. Наличие отдыхающих горожан, судя по всему, их нисколько не смутило.
«Столбы изгибаются под давлением, мужичëк проворно отбегает (техника безопасности)», — пишет автор видео.
Помимо этого отдыхающим запретили купаться, несмотря на то, что пляж оборудован и здесь работают спасатели.