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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Закрыли популярный пляж в Уфе: что произошло

Закрыли популярный пляж в Уфе: что произошло

10 августа 2023, 11:08
Фото: 1MI
Уфимка поделилась происходящим на пляже «Солнечный» в одном из телеграм-каналов.

Один из отдыхающих на пляже «Солнечный» поделился видеороликом, на котором несколько мужчин при помощи трактора стали вбивать железные столбы в землю. Наличие отдыхающих горожан, судя по всему, их нисколько не смутило.

«Столбы изгибаются под давлением, мужичëк проворно отбегает (техника безопасности)», — пишет автор видео.

Помимо этого отдыхающим запретили купаться, несмотря на то, что пляж оборудован и здесь работают спасатели.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пляж#Пляжный отдых#Пляжи Уфы#Летний отдых#Видео
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