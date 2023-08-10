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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Власти подтвердили гибель уроженца Башкирии на СВО

Власти подтвердили гибель уроженца Башкирии на СВО

10 августа 2023, 12:09
Фото: 1MI
Глава администрации Салаватского района РБ Марс Кашапов на своей официальной странице Вконтакте сообщил о гибели молодого бойца

Чиновник сообщил в соцсетях, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб уроженец деревни Кусепеево Рустам Усманов.

В комментариях под постом люди также высказали свои соболезнования об утрате.

— Вечная память солдату, отдавшему жизнь за Родину, за нас! Соболезную родным и близким! , —написала Ольга
— Вечная память братишка. Помним, любим, —высказался Денис.
— Нет храбрее героя, чем тот, кто жертвует жизнью за свою страну, —написала Лиана.
— Спи спокойно, родной наш племяш, ты останешься в нашей памяти такой же молодой и жизнерадостный, ты наш герой! , — высказалась Ляйсан.

Напомним, что буквально два дня назад в Уфе состоялась траурная церемония прощения с погибшим в ходе СВО Ильясом Ишбаевым.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Участники СВО#Общество
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