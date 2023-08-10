Уфимец «поймал» коммунальщицу за смешиванием разделенного мусора в одном контейнере

Известно, что в Уфе ответственным за размещение и сбор мусора является региональный оператор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Журналист Mkset также связался с управляющей компанией, обслуживающей данный дом — УЖХ Орджоникидзевского района, которая не стала комментировать ситуацию и перенаправила в САХ. Мы направили регоператору запрос с просьбой разъяснить случившееся, ответ опубликуем после его получения.