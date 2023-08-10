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Уфимец «поймал» коммунальщицу за смешиванием разделенного мусора в одном контейнере

Уфимец «поймал» коммунальщицу за смешиванием разделенного мусора в одном контейнере

10 августа 2023, 11:44
Фото: t.me/ufa_rb
Уфимец поделился фотографией, где рассортированный горожанами мусор сваливают в одну кучу.

На площадке для мусора у дома 123 на Проспекте Октября в Уфе заметили женщину, которая перекладывала отсортированные местными жителями бумагу и пластик в контейнер, предназначенный для несортированных отходов. Об этом очевидец рассказал в одном из местных телеграм-каналов.

В комментариях люди отмечают, что, по их мнению, контейнеры для раздельного сбора мусора в настоящее время не приносят никакой пользы, ведь со дворов отходы увозят в одной машине, которую нагружают всем подряд.

«Надо смириться с тем, что переработка мусора в настоящий момент может быть интересна только гражданам», — пишет один из пользователей.

Известно, что в Уфе ответственным за размещение и сбор мусора является региональный оператор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Журналист Mkset также связался с управляющей компанией, обслуживающей данный дом — УЖХ Орджоникидзевского района, которая не стала комментировать ситуацию и перенаправила в САХ. Мы направили регоператору запрос с просьбой разъяснить случившееся, ответ опубликуем после его получения.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Город
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