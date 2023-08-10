Участников и гостей ультрамарафона в горах Башкирии обеспечат интернетом

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Ежегодный спортивный фестиваль «Малидак» — это сложнейший уральский ультрамарафон по красивым горным вершинам Башкирии. Дистанция проходит по пересеченной местности, горным тропам, курумнику и диким лесам. На время проведения всех запланированных мероприятий рядом с площадкой «Малидак» установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС. Благодаря этому устойчивая связь и быстрый интернет доступны на всем фестивальном поле, включая зоны отдыха и питания, лагерь участников, зону старта и финиша, кинотеатр и детский городок, где дети участников соревнований и другие юные зрители смогут пройти творческие мастер-классы и отдохнуть в парке развлечений.
— Вершины Южного Урала в очередной раз стали точкой притяжения любителей бега, природы и здорового образа жизни. Фестиваль представляет Башкирию как новую точку спортивного притяжения на карте страны и Европы. Тысячи спортсменов и путешественников со всей России от Петербурга до Зауралья и Новосибирска съезжаются на «Малидак» в августе, поэтому мы подготовили сеть к пиковым нагрузкам, установив дополнительные передвижные базовые станции, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.