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Участников и гостей ультрамарафона в горах Башкирии обеспечат интернетом

Участников и гостей ультрамарафона в горах Башкирии обеспечат интернетом

10 августа 2023, 10:04
Фото: МТС
Оператор обеспечил мобильным интернетом гостей и участников знаменитого спортивного фестиваля «Малидак», который пройдет 11–12 августа в деревне Отнурок Белорецкого района.

Ежегодный спортивный фестиваль «Малидак» — это сложнейший уральский ультрамарафон по красивым горным вершинам Башкирии. Дистанция проходит по пересеченной местности, горным тропам, курумнику и диким лесам. На время проведения всех запланированных мероприятий рядом с площадкой «Малидак» установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС. Благодаря этому устойчивая связь и быстрый интернет доступны на всем фестивальном поле, включая зоны отдыха и питания, лагерь участников, зону старта и финиша, кинотеатр и детский городок, где дети участников соревнований и другие юные зрители смогут пройти творческие мастер-классы и отдохнуть в парке развлечений.

— Вершины Южного Урала в очередной раз стали точкой притяжения любителей бега, природы и здорового образа жизни. Фестиваль представляет Башкирию как новую точку спортивного притяжения на карте страны и Европы. Тысячи спортсменов и путешественников со всей России от Петербурга до Зауралья и Новосибирска съезжаются на «Малидак» в августе, поэтому мы подготовили сеть к пиковым нагрузкам, установив дополнительные передвижные базовые станции, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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