Участников и гостей ультрамарафона в горах Башкирии обеспечат интернетом

Ежегодный спортивный фестиваль «Малидак» — это сложнейший уральский ультрамарафон по красивым горным вершинам Башкирии. Дистанция проходит по пересеченной местности, горным тропам, курумнику и диким лесам. На время проведения всех запланированных мероприятий рядом с площадкой «Малидак» установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС. Благодаря этому устойчивая связь и быстрый интернет доступны на всем фестивальном поле, включая зоны отдыха и питания, лагерь участников, зону старта и финиша, кинотеатр и детский городок, где дети участников соревнований и другие юные зрители смогут пройти творческие мастер-классы и отдохнуть в парке развлечений.