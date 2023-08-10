Стройку остановили: Что происходит на месте древнего города Башкир «Городище Уфа-II»

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Глава Башкирии распорядился приостановить строительство православного храма «Всех святых» на участке смежным с археологическим памятником «Городища Уфа- II». Об этом говорится в ответе следственного комитета местной жительнице Тамаре Х. Подлинность письма Mkset подтвердил источник.
В письме сообщается, что строительство приостановлено на время по распоряжение главы Башкортостана Радия Хабирова для проработки и реализации «наиболее эффективных путей» решения проблемы с тем, чтобы минимизировать «негативные общественно-опасные последствия».
Дело в том, что в мае уфимцев обеспокоили прибывшая на участок рядом с археологическим памятником «Городище Уфа-II» и последовавшие за этим строительные работы.
Тогда же в Башкультнаследия Mkset сообщили, что участок, на котором проводятся работы, только граничит с памятником археологии «Городище Уфа-II». Однако непосредственно на самой территории архитектурного памятника техника не заходят. Для обеспечения защиты «Городище Уфа-II» специалисты ведомства установили археологическое наблюдение.
Однако заверения властей уфимцев не убедили. Общественные деятели начали вести активную кампанию по защите памятника. В частности, на территории устраивались флешмобы, подписывались обращения и собирались подписи с требованием остановить работы и возвести на месте городища исторический музей.
К слову, о планах чиновников возвести на этом месте церковь стало известно еще в 2020 году, когда об этом объявил глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании. Тогда он отметил, что властям удалось «отстоять» место от планов возвести на ней высотку.
«Я думаю, будет красиво — слева православный храм, а справа мусульманский, который мы тоже с божьей помощью совместно построим», — отметил он тогда.
Известно, что застройщиком «Храма всех святых» является Уфимской епархии РПЦ Московского патриархата. Исполнителем работ стал Благотворительный фонд.
Между тем, годом ранее — в января 2019 года власти утвердили концепцию археологического парка на месте городища. В том же году предполагалось, что будет подготовлена проектная документация, а строительство и благоустройство будет завершено в 2019–2020 годах.
Ранее в пресс-службе правительства Башкирии Mkset сообщали, что за сохранность «Городище Уфа-II» отвечает созданный в 2011 году Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа». От идеи создания археологического парка власти не отказались, он включен в перечень объектов, которые власти планируют построить к 450-летию Уфы. Напомним, что юбилей города будет в июне 2024 года. Так, на данный момент готова проектно-сметная документация по созданию памятника, она прошла госэкспертизу. Строительство объекта планируют профинансировать из средств федеральной программы, соответствующая заявка направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, то возведение археологического парка начнется в 2024 году.
«Городище Уфа-II» расположено в Уфе на перекрестке улиц Заки Валиди и Воровского, в 1961 году было признано историко-археологическим памятникам и потому подлежит государственной охране.
Впервые останки крепости и первые артефакты той эпохи были обнаружены в 1953 году уфимским краеведом Петром Ищериковым. Уже в последующие годы исследованием исторического места занимались известные археологи Нияз Мажитов и Владимир Овсянников.
Известно, что в ходе исследований были обнаружены предметы вооружения, орудия труда, украшения и элементы одежды. Все это показало, что городище являлось центром крпного оригинального по архитектуре города V–XVI веков.
Территория в конечном итоге была поделена на две части — «Городища Уфа-II» и посад. Собственно на территории посада и планировалось строительство исторического музея, а в городе — археологический музей.
На сегодняшний день «Городище Уфа-II» до сих пор представляет археологический интерес и требует дальнейших исследований, уверен заведующий отделом археологического наследия Южного Урала археолог Илшата Бахшиева.
— Этот уникальный археологический памятник требует более пристального внимания к нему и со стороны научной общественности и со стороны руководства республики, органов охраны памятников. Это уникальный памятник — не каждый мегаполис в России может похвастаться таким археологическим достоянием как наша Уфа. Вы знаете, что в Уфе высокая концентрация археологических памятников, и «Городище Уфа II» является наиболее ярким бриллиантом в этой короне, — говорит он.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу главы Башкирии за комментарием, однако на момент публикации ответ не был получен.