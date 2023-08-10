Стройку остановили: Что происходит на месте древнего города Башкир «Городище Уфа-II»

Ранее в пресс-службе правительства Башкирии Mkset сообщали, что за сохранность «Городище Уфа-II» отвечает созданный в 2011 году Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа». От идеи создания археологического парка власти не отказались, он включен в перечень объектов, которые власти планируют построить к 450-летию Уфы. Напомним, что юбилей города будет в июне 2024 года. Так, на данный момент готова проектно-сметная документация по созданию памятника, она прошла госэкспертизу. Строительство объекта планируют профинансировать из средств федеральной программы, соответствующая заявка направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, то возведение археологического парка начнется в 2024 году.