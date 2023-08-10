Статус ковидного сняли с популярного роддома в Уфе

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Родильный дом в Демском районе спустя три года лишился статуса ковидного обсерватора.
— «Теперь родильный дом принимает женщин, как раньше. С первого дня августа поступило 17 рожениц. А 7 и 8 августа были уже первые „обычные“ дни выписки», — сообщил глава района в соцсетях.
Напомним, что в марте 2020 года родильный дом принимал женщин только с положительным диагнозом COVID-19. В роддоме женщины проходили лечение от вирусного заболевания, готовились к родам и рожали детей.