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Статус ковидного сняли с популярного роддома в Уфе

Статус ковидного сняли с популярного роддома в Уфе

10 августа 2023, 09:46
Фото: 1MI
С роддома в районе Уфы сняли статус «ковидный обсерватор» спустя долгое время. Об этом сообщил глава администрации района Антон Тарасов в своих социальных сетях

Родильный дом в Демском районе спустя три года лишился статуса ковидного обсерватора.

— «Теперь родильный дом принимает женщин, как раньше. С первого дня августа поступило 17 рожениц. А 7 и 8 августа были уже первые „обычные“ дни выписки», — сообщил глава района в соцсетях.

Напомним, что в марте 2020 года родильный дом принимал женщин только с положительным диагнозом COVID-19. В роддоме женщины проходили лечение от вирусного заболевания, готовились к родам и рожали детей.

#Роддом#Новости Башкирии#Виалина Ахсанова
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