Стало известно, как Хабиров помог дезертиру, который грозился взорвать гранату в Уфе

Напомним, 2 августа жители Уфы заметили на Нагаевском шоссе вооруженного мужчину. Как стало известно позднее, им оказался военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Предположительно, мужчина сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, прихватив с собой гранату, которую якобы угрожал взорвать. Причиной тому, по данным «Базы», стало возбужденное на него дело за оставление части.