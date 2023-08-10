Стало известно, как Хабиров помог дезертиру, который грозился взорвать гранату в Уфе

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:44
Глава Башкирии Радий Хабиров помог с адвокатом военнослужащему, угрожавшему взорвать гранату в Уфе. Как отмечает источник Mkset, глава Башкирии лично поручил предоставить Ильдару Б. юридическую защиту.
Напомним, 2 августа жители Уфы заметили на Нагаевском шоссе вооруженного мужчину. Как стало известно позднее, им оказался военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Предположительно, мужчина сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, прихватив с собой гранату, которую якобы угрожал взорвать. Причиной тому, по данным «Базы», стало возбужденное на него дело за оставление части.
По предварительным данным, мужчина требовал прекращения уголовного дела против него. Позднее к месту событий прибыли силовики, с мужчиной начали перевести переговоры, в рамках которых тот заявил, что требует личной встречи с главой республики Радием Хабировым.
Через некоторое время Хабиров прибыл на Нагаевское шоссе и провел с военнослужащим переговоры, убедив того сдаться и передать оружие сотрудникам Росгвардии. Также глава республики обязался в дальнейшем помочь военнослужащему.