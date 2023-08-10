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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году 2023-2024

Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году 2023-2024

10 августа 2023, 13:28
Фото: 1MI
Министерство образования и науки Башкирии опубликовало рекомендуемый календарь учителя на 2023-2024 учебный год.

Сентябрь этого года пройдет для школьников без дополнительных выходных. В октябре выходным днем станет 11 октября, День Республики (это среда). Также в октябре начнутся первые осенние каникулы, с 28 октября по 6 ноября.

Зимние каникулы наступят 30 декабря и продлятся до 8 января 2024 года.
В феврале для первоклассников предусмотрен добавочный отдых: с 10 до 18 февраля.
Также в феврале нерабочим будет пятница 23 февраля

В марте выходным будет пятница 8 марта. Также в этот месяц наступят весенние каникулы — с 23 по 31 марта.


В апреле дополнительный выходной будет 10 апреля, это среда. В этот день мусульмане будут праздновать Ураза-байрам.


В мае нерабочими днями будут, 29, 30 апреля и 1 мая (с понедельника по среду), а также 9 и 10 мая (четверг и пятница).

Летние каникулы начнутся с 25 мая 2024 года и традиционно продлятся все лето.

В результате, в следующем учебном году у школьников будут 165 учебных дня и 128 выходных. Отметим что у первоклассников выходных будет на 9 дней больше.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выходные дни
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