Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году 2023-2024

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Сентябрь этого года пройдет для школьников без дополнительных выходных. В октябре выходным днем станет 11 октября, День Республики (это среда). Также в октябре начнутся первые осенние каникулы, с 28 октября по 6 ноября.
Зимние каникулы наступят 30 декабря и продлятся до 8 января 2024 года.
В феврале для первоклассников предусмотрен добавочный отдых: с 10 до 18 февраля.
Также в феврале нерабочим будет пятница 23 февраля
В марте выходным будет пятница 8 марта. Также в этот месяц наступят весенние каникулы — с 23 по 31 марта.
В апреле дополнительный выходной будет 10 апреля, это среда. В этот день мусульмане будут праздновать Ураза-байрам.
В мае нерабочими днями будут, 29, 30 апреля и 1 мая (с понедельника по среду), а также 9 и 10 мая (четверг и пятница).
Летние каникулы начнутся с 25 мая 2024 года и традиционно продлятся все лето.
В результате, в следующем учебном году у школьников будут 165 учебных дня и 128 выходных. Отметим что у первоклассников выходных будет на 9 дней больше.