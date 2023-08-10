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С ножами и вилами: драка 12 уфимцев закончилась стрельбой

С ножами и вилами: массовая драка уфимцев закончилась стрельбой

10 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI

С ножами и вилами: драка 12 уфимцев закончилась стрельбой

Неизвестные пришли к дому некой женщины, вооружившись вилами, ножами и лопатами.

В Уфе на улице Космодемьянской 12 неизвестных вооруженных мужчин драку. По информации пресс-службы МВД РБ, вызов в отдел полиции им поступил 6 августа о том, что к дому некой женщины пришла группа мужчин и начала угрожать.

Полицейские прибыв на место группу агрессивно настроенных и размахивающих вилами, ножами и лопатами мужчин заметили сразу. Однако на замечания сотрудников правоохранительных органов горожане не реагировали. Как сообщает телеграм-канал Mash Batsh, после неоднократных словесных предупреждений сотрудники сделали 4 предупредительных выстрелов в воздух.

Уже после зачинщиков конфликта увезли в отдел, где на них составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

#Элина Сайфранова
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