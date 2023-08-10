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Пропавшего 34-летнего ведущего нашли мертвым на Банном озере в Башкирии

Пропавшего шоумена обнаружили мертвым возле известного озера в Башкирии

10 августа 2023, 09:51
Фото: Александр Нурмухаметов// VK.com

Пропавшего 34-летнего ведущего нашли мертвым на Банном озере в Башкирии

Пропавшего на озере Банном в Башкирии 34-летнего ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова обнаружили мертвым, сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на СК Башкирии

Ведущий Александр Нурмухаметов пропал несколькими днями ранее — 5 августа. Известно, что в тот день он проводил собственный фестиваль на озере Банном. По окончании мероприятия он ушел в свой номер, при этом перестав отвечать на звонки и сообщения близких. В последний раз сигнал его телефона удалось заметить неподалёку от ресторана «Старый Очаг» под Магнитогорском на территории Башкирии.

10 августа тело Нурмухаметова обнаружили недалеко от места событий. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В настоящий момент сотрудники Следственного комитета устанавливают детали произошедшего.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Общество
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