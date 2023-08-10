Пропавшего шоумена обнаружили мертвым возле известного озера в Башкирии

Ведущий Александр Нурмухаметов пропал несколькими днями ранее — 5 августа. Известно, что в тот день он проводил собственный фестиваль на озере Банном. По окончании мероприятия он ушел в свой номер, при этом перестав отвечать на звонки и сообщения близких. В последний раз сигнал его телефона удалось заметить неподалёку от ресторана «Старый Очаг» под Магнитогорском на территории Башкирии.