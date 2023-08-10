Пропавшего шоумена обнаружили мертвым возле известного озера в Башкирии

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Ведущий Александр Нурмухаметов пропал несколькими днями ранее — 5 августа. Известно, что в тот день он проводил собственный фестиваль на озере Банном. По окончании мероприятия он ушел в свой номер, при этом перестав отвечать на звонки и сообщения близких. В последний раз сигнал его телефона удалось заметить неподалёку от ресторана «Старый Очаг» под Магнитогорском на территории Башкирии.
10 августа тело Нурмухаметова обнаружили недалеко от места событий. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В настоящий момент сотрудники Следственного комитета устанавливают детали произошедшего.