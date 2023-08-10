Превышение нормы вредных газов обнаружено в воздухе в Уфе

Центр мониторинга гидрометеорологической службы подготовил отчёт о качестве воздуха в Уфе. Если концентрация по примесям диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, фенола, аммиака в норме, то ПДК формальдегидов значительно превышена. На 13:00 7 августа уровень превышения составил 1,8 ПДК. Речь идёт о территории севера Уфы, известной большим количеством промышленных предприятий.