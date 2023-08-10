Превышение нормы вредных газов обнаружено в воздухе в Уфе

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Published Сегодня, 07:37
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Утром 8 августа в Уфе было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) формальдегидов. Загрязнение воздуха зафиксировал стационарный пост в здании Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН.
Центр мониторинга гидрометеорологической службы подготовил отчёт о качестве воздуха в Уфе. Если концентрация по примесям диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, фенола, аммиака в норме, то ПДК формальдегидов значительно превышена. На 13:00 7 августа уровень превышения составил 1,8 ПДК. Речь идёт о территории севера Уфы, известной большим количеством промышленных предприятий.
Формальдегид используют при производстве фанеры, мебели, формовочных материалов, химикатов, а также в синтезе красителей, косметики, лекарств. Формальдегид имеет резкий и даже приторный запах, токсичен, может привести к дерматитам, бронхиальной астме, ухудшению зрения, нервным расстройствам.
В Башгидрометцентре пояснили, что одной из причин распространения вредных веществ в воздухе являются синоптические условия. Согласно данным отдела прогноза загрязнения атмосферного воздуха, в ближайшие дни (10 и 11 августа) качество воздуха не улучшится.