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Премиальные бренды стали доступнее для жителей Уфы

Премиальные бренды стали доступнее для жителей Уфы

10 августа 2023, 08:46
Фото: piqsels.com
У жителей Уфы появится возможность приобретать товары премиальных брендов. Объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров известных марок теперь будут размещаться в особом разделе на Авито, выделенном под торговлю оригинальными изделиями от производителей товаров класса люкс.

Известно, что в новый раздел «Авито Премиум» на платформе будут попадать объявления, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Для этих изделий платформой уже введена особая маркировка «Оригинал», а теперь появится еще и надежное пространство торговли с удобным интерфейсом и описанием товаров.

Предполагается, что в разделе «Авито Премиум» можно будет приобрести и новые изделия, и бывшие в употреблении вещи. Проверку товаров на принадлежность к заявленному бренду по фото обеспечит компания Legit Grails. Этот партнер «Авито» уже проверил более 60 тысяч объявлений в категориях одежды, обуви, сумок и аксессуаров; благодаря его участию на платформе сегодня присутствуют более 26 тысяч актуальных объявлений с бейджем «Оригинал».

Примечательно, что объявления о продаже товаров с соответствующей маркировкой собирают на четверть больше просмотров и откликов, чем товары без бейджа. В данный момент проверку на платформе проводят для почти двухсот брендов, среди которых Armani, Chanel, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Prada, но этот перечень будет расширяться.

«Авито Премиум рассчитан как на наших текущих клиентов, так и на новых покупателей, которые привыкли к удобству заказа товаров в один клик на маркетплейсах и к премиальному обслуживанию в офлайн-магазинах», — пояснил Алексей Козловский, курирующий макрокатегорию Lifestyle. Он добавил, что каждый день на «Авито» принимают к рассмотрению до 600 тысяч запросов, связанных с торговлей люксовыми брендами. Пока сервис доступен пользователям iOS. Скоро им смогут воспользоваться и обладатели Android.

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