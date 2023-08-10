Премиальные бренды стали доступнее для жителей Уфы

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Известно, что в новый раздел «Авито Премиум» на платформе будут попадать объявления, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Для этих изделий платформой уже введена особая маркировка «Оригинал», а теперь появится еще и надежное пространство торговли с удобным интерфейсом и описанием товаров.
Предполагается, что в разделе «Авито Премиум» можно будет приобрести и новые изделия, и бывшие в употреблении вещи. Проверку товаров на принадлежность к заявленному бренду по фото обеспечит компания Legit Grails. Этот партнер «Авито» уже проверил более 60 тысяч объявлений в категориях одежды, обуви, сумок и аксессуаров; благодаря его участию на платформе сегодня присутствуют более 26 тысяч актуальных объявлений с бейджем «Оригинал».
Примечательно, что объявления о продаже товаров с соответствующей маркировкой собирают на четверть больше просмотров и откликов, чем товары без бейджа. В данный момент проверку на платформе проводят для почти двухсот брендов, среди которых Armani, Chanel, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Prada, но этот перечень будет расширяться.
«Авито Премиум рассчитан как на наших текущих клиентов, так и на новых покупателей, которые привыкли к удобству заказа товаров в один клик на маркетплейсах и к премиальному обслуживанию в офлайн-магазинах», — пояснил Алексей Козловский, курирующий макрокатегорию Lifestyle. Он добавил, что каждый день на «Авито» принимают к рассмотрению до 600 тысяч запросов, связанных с торговлей люксовыми брендами. Пока сервис доступен пользователям iOS. Скоро им смогут воспользоваться и обладатели Android.