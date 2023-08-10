Премиальные бренды стали доступнее для жителей Уфы

«Авито Премиум рассчитан как на наших текущих клиентов, так и на новых покупателей, которые привыкли к удобству заказа товаров в один клик на маркетплейсах и к премиальному обслуживанию в офлайн-магазинах», — пояснил Алексей Козловский, курирующий макрокатегорию Lifestyle. Он добавил, что каждый день на «Авито» принимают к рассмотрению до 600 тысяч запросов, связанных с торговлей люксовыми брендами. Пока сервис доступен пользователям iOS. Скоро им смогут воспользоваться и обладатели Android.