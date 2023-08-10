mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Житель Салавата едва не сдал настоящую мину в металлолом

Оцепили город: жителей Башкирии поразила жуткая находка

10 августа 2023, 05:17
Фото: Инцидент Башкортостан //vk.com

Житель Салавата едва не сдал настоящую мину в металлолом

В Салавате местные жители одного из жилых домов нашли мину рядом с мусорными контейнерами. На место выехали экстренные службы.

Новость о столь необычной находке стала известна 5 августа. Боеприпас был найден утром одним из местных жителей дома №88 по улице Уфимской. Мужчина с помощью интернета распознал осколочную мину ОЗМ-72 и позвонил в соответствующие службы, которые эвакуировали жителей. Сапёры изучили находку и вынесли вердикт о том, что мина не представляет угрозы, поскольку является учебной.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, во двор снаряд принёс бездомный, который обнаружил его в лесу и собирался сдать в пункт приёма, но утром разглядел свой улов внимательно и, испугавшись, сбежал с места.

За начало августа это уже не первая ситуация с обнаружением боевых снарядов в Башкирии. Ранее, 2 августа, мужчина угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, требуя переговоров с Хабировым.

#Новости Башкирии#Анна Савельева
Подпишитесь
Угроза памятнику природы: жители Башкирии показали стройку возле уникального озера
Сегодня, 06:20
Стало известно, как Хабиров помог дезертиру, который грозился взорвать гранату в Уфе
Сегодня, 06:26
«Нам некогда»: как целый дом в Башкирии дышит трупным запахом после смерти соседки
Сегодня, 05:57
В Башкирии заявили о формировании второго батальона имени Салавата Юлаева
Сегодня, 05:22
Что будет с кинотеатром «Искра» в Уфе после крупного пожара
Сегодня, 05:02