Оцепили город: жителей Башкирии поразила жуткая находка

Новость о столь необычной находке стала известна 5 августа. Боеприпас был найден утром одним из местных жителей дома №88 по улице Уфимской. Мужчина с помощью интернета распознал осколочную мину ОЗМ-72 и позвонил в соответствующие службы, которые эвакуировали жителей. Сапёры изучили находку и вынесли вердикт о том, что мина не представляет угрозы, поскольку является учебной.