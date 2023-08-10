Оцепили город: жителей Башкирии поразила жуткая находка

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Новость о столь необычной находке стала известна 5 августа. Боеприпас был найден утром одним из местных жителей дома №88 по улице Уфимской. Мужчина с помощью интернета распознал осколочную мину ОЗМ-72 и позвонил в соответствующие службы, которые эвакуировали жителей. Сапёры изучили находку и вынесли вердикт о том, что мина не представляет угрозы, поскольку является учебной.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, во двор снаряд принёс бездомный, который обнаружил его в лесу и собирался сдать в пункт приёма, но утром разглядел свой улов внимательно и, испугавшись, сбежал с места.
За начало августа это уже не первая ситуация с обнаружением боевых снарядов в Башкирии. Ранее, 2 августа, мужчина угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, требуя переговоров с Хабировым.