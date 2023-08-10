Один миллиард: Аварийный мост соединяющий Башкортостан и Татарстан могут восстановить

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Мост через реку ИК, который находится ровно на границе Татарстана и Башкортостана, все-таки могут отремонтировать. В середине февраля прошлого года, из-за аварийного состояния был закрыт мост через реку Ик, через которую проходила граница между Татарстаном и Башкортостаном. Тогда, жители в поселке Уруссу были возмущены халатностью не только своей родной республики, но и Башкортостаном.
Сегодня, министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фаритом Ханифовым, заместителем главы администрации города Октябрьский Константином Герман, главой Ютазинского муниципального района Аязом Шафигуллиным и Римом Хамзиным обсудили вопросы возможности реализации проекта реконструкции моста через реку Ик совместно с Республикой Татарстан.
— Проектная документация разработана Управлением дорожного хозяйства РБ. Получено положительное заключение. Работаем дальше! , — сообщает Александр Клебанов у себя в социальных сетях.
Ранее, журналисты Inkazan сообщали, что ориентировочная стоимость реконструкции может составить один миллиард рублей.