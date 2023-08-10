Один миллиард: Аварийный мост соединяющий Башкортостан и Татарстан могут восстановить

Мост через реку ИК, который находится ровно на границе Татарстана и Башкортостана, все-таки могут отремонтировать. В середине февраля прошлого года, из-за аварийного состояния был закрыт мост через реку Ик, через которую проходила граница между Татарстаном и Башкортостаном. Тогда, жители в поселке Уруссу были возмущены халатностью не только своей родной республики, но и Башкортостаном.