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Один миллиард: Аварийный мост соединяющий Башкортостан и Татарстан могут восстановить

Один миллиард: Аварийный мост соединяющий Башкортостан и Татарстан могут восстановить

10 августа 2023, 14:44
Фото: https://web.telegram.org/k/#@aleksandr_klebanov
Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов рассказал в своих социальных сетях как прошло совещание в Татарстане.

Мост через реку ИК, который находится ровно на границе Татарстана и Башкортостана, все-таки могут отремонтировать. В середине февраля прошлого года, из-за аварийного состояния был закрыт мост через реку Ик, через которую проходила граница между Татарстаном и Башкортостаном. Тогда, жители в поселке Уруссу были возмущены халатностью не только своей родной республики, но и Башкортостаном.

Сегодня, министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фаритом Ханифовым, заместителем главы администрации города Октябрьский Константином Герман, главой Ютазинского муниципального района Аязом Шафигуллиным и Римом Хамзиным обсудили вопросы возможности реализации проекта реконструкции моста через реку Ик совместно с Республикой Татарстан.

— Проектная документация разработана Управлением дорожного хозяйства РБ. Получено положительное заключение. Работаем дальше! , — сообщает Александр Клебанов у себя в социальных сетях.

Ранее, журналисты Inkazan сообщали, что ориентировочная стоимость реконструкции может составить один миллиард рублей.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Дороги
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