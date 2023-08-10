Новые люди просят профинансировать проект «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Стерлитамак и Салават участвуют в проекте «Чистый воздух». Их главная задача в проекте — к 2030 году снизить выбросов опасных загрязняющих веществ в 2 раза. Этого можно достичь за счёт модернизации промышленных предприятий и перехода на более экологичное топливо.
По формальным показателям, города Стерлитамак и Салават — чисты. Но на деле местные жители жалуются на грязный воздух. В городах расположены промышленные гиганты региона. На них приходится 20% всех промышленных выбросов Башкирии. Основными загрязнителями воздуха являются «Башкирская содовая компания» и «Газпром нефтехим Салават».
По итогам круглого стола депутат Георгий Арапов вместе с партией «Новые люди» решили помочь городам добиться средств на реализацию проекта. Арапов отметил обеспокоенность жителей региона вопросами экологии.
«Башкортостан меня удивляет в первую очередь своим неравнодушием к проблемам экологии — только за 2023 год более 300 официальных обращений и тысячи сообщений в соцсетях от граждан вашей республики и от общественников. А неофициальных обращений в социальных сетях и не сосчитать. Также я читал новости о том, что Башкортостан вошел в топ регионов по расходам предприятий на экологизацию. Это действительно очень хорошая новость» — подчеркнул Георгий Арапов.
Депутаты договорились о совместном сотрудничестве с министром природопользования и экологии Башкортостана Ниязом Фазыловым. После мероприятия они детально обсудили, что нужно сделать обеим сторонам для эффективной реализации проекта «Чистый воздух». Проект должен помочь улучшению экологической обстановки в городах.