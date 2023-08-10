Новые люди просят профинансировать проект «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате

«Башкортостан меня удивляет в первую очередь своим неравнодушием к проблемам экологии — только за 2023 год более 300 официальных обращений и тысячи сообщений в соцсетях от граждан вашей республики и от общественников. А неофициальных обращений в социальных сетях и не сосчитать. Также я читал новости о том, что Башкортостан вошел в топ регионов по расходам предприятий на экологизацию. Это действительно очень хорошая новость» — подчеркнул Георгий Арапов.