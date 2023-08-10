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Updated Сегодня, 10:39

Жителей предупредили о плановом выжигании газа в 5 районах Башкирии

«Не паниковать!»: МЧС сделало важное заявление для всех жителей Башкирии

10 августа 2023, 10:37
Фото: t.me/mchsrb01

Жителей предупредили о плановом выжигании газа в 5 районах Башкирии

Жителей нескольких районов Башкирии предупредили о плановом процессе выжигания попутного газа.

В настоящий момент на территории республики проводятся работы по ремонту магистрального этиленопровода, проходящего через Нижнекамск, Уфу, Стерлитамак и Салават. В связи с этим в некоторых районах республики будет проводиться запланированный процесс выжигания попутного газа. Он затронет такие районы как Уфимский, Ишимбайский, Кушнаренковский, Стерлитамакский и Чекмагушевский.

Управление МЧС по Республике Башкортостан просит жителей вышеперечисленных территорий не поддаваться панике, поскольку ситуация находится под полным контролем и не представляет угрозы для населения.

Напомним, ранее на «пожар» в Уфимском районе обратили внимание горожане, предположившие, что огнем может быть объят лес неподалеку от деревни Уптино. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе МЧС.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы
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