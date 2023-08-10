«Не паниковать!»: МЧС сделало важное заявление для всех жителей Башкирии

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В настоящий момент на территории республики проводятся работы по ремонту магистрального этиленопровода, проходящего через Нижнекамск, Уфу, Стерлитамак и Салават. В связи с этим в некоторых районах республики будет проводиться запланированный процесс выжигания попутного газа. Он затронет такие районы как Уфимский, Ишимбайский, Кушнаренковский, Стерлитамакский и Чекмагушевский.
Управление МЧС по Республике Башкортостан просит жителей вышеперечисленных территорий не поддаваться панике, поскольку ситуация находится под полным контролем и не представляет угрозы для населения.
Напомним, ранее на «пожар» в Уфимском районе обратили внимание горожане, предположившие, что огнем может быть объят лес неподалеку от деревни Уптино. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе МЧС.