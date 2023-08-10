«Не паниковать!»: МЧС сделало важное заявление для всех жителей Башкирии

В настоящий момент на территории республики проводятся работы по ремонту магистрального этиленопровода, проходящего через Нижнекамск, Уфу, Стерлитамак и Салават. В связи с этим в некоторых районах республики будет проводиться запланированный процесс выжигания попутного газа. Он затронет такие районы как Уфимский, Ишимбайский, Кушнаренковский, Стерлитамакский и Чекмагушевский.