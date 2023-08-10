«Нам некогда»: как целый дом в Башкирии дышит трупным запахом после смерти соседки

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
О ситуации жительница дома №97а по улице Артëма в Стерлитамаке рассказала в социальных сетях. По её словам, ее соседка умерла ещё неделю назад. Земфира, автор комментария, позвонила в соответствующие службы, когда из квартиры пошёл запах разложения, вот только, когда тело покойной забрали, проблема с запахом не решилась.
«Вонь вокруг и в квартирах у нас. Дети, мы всем этим дышим!!!!! Жара на улице», — отмечает женщина в своём комментарии.
Звонки участковому не принесли никаких результатов — со слов женщины, правоохранители ответили ей, что им якобы «нет времени этим заниматься».
Сын покойной, со слов Земфиры, живёт в Москве и о ситуации, похоже, ещё не знает. Помимо зловонного запаха в доме, неравнодушная женщина озабочена ещё и тем, что соседку даже некому похоронить.
На просьбу обратили внимание ЦУР Башкортостана и администрация Стерлитамака. Рассмотреть вопрос по случаю данной проблемы Земфире обещали сегодня, 10 августа.