«Нам некогда»: как целый дом в Башкирии дышит трупным запахом после смерти соседки

О ситуации жительница дома №97а по улице Артëма в Стерлитамаке рассказала в социальных сетях. По её словам, ее соседка умерла ещё неделю назад. Земфира, автор комментария, позвонила в соответствующие службы, когда из квартиры пошёл запах разложения, вот только, когда тело покойной забрали, проблема с запахом не решилась.