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«Нам некогда»: как целый дом в Башкирии дышит трупным запахом после смерти соседки

«Нам некогда»: как целый дом в Башкирии дышит трупным запахом после смерти соседки

10 августа 2023, 05:57
Фото: 1MI
Жительница Стерлитамака пожаловалась на трупный запах из квартиры мëрвой соседки под одним из постов на официальной странице Радия Хабирова ВКонтакте.

О ситуации жительница дома №97а по улице Артëма в Стерлитамаке рассказала в социальных сетях. По её словам, ее соседка умерла ещё неделю назад. Земфира, автор комментария, позвонила в соответствующие службы, когда из квартиры пошёл запах разложения, вот только, когда тело покойной забрали, проблема с запахом не решилась.

«Вонь вокруг и в квартирах у нас. Дети, мы всем этим дышим!!!!! Жара на улице», — отмечает женщина в своём комментарии.

Звонки участковому не принесли никаких результатов — со слов женщины, правоохранители ответили ей, что им якобы «нет времени этим заниматься».

Сын покойной, со слов Земфиры, живёт в Москве и о ситуации, похоже, ещё не знает. Помимо зловонного запаха в доме, неравнодушная женщина озабочена ещё и тем, что соседку даже некому похоронить.

На просьбу обратили внимание ЦУР Башкортостана и администрация Стерлитамака. Рассмотреть вопрос по случаю данной проблемы Земфире обещали сегодня, 10 августа.

#Анна Савельева#Новости Башкирии
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