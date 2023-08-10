На Сахалине начал работу Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
О важности работы форума, о перспективах, которые открываются перед участниками, о развитии молодёжного движения в России на церемонии открытия говорили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Приветствие к участникам форума от имени Президента России Владимира Путина зачитал Сергей Кириенко.
— За прошедшее время форум стал местом притяжения и консолидации талантливых, инициативных и целеустремлённых молодых людей из разных регионов страны. Уверен, что и в этом году форум пройдёт с успехом, а насыщенная деловая и культурная программа послужат открытому и неформальному обсуждению широкого круга вопросов, волнующих молодёжь, — говорится в обращении Президента России.
Кроме того, Сергей Кириенко предложил начать церемонию открытия форума «ОстроVа» с минуты молчания в честь памяти погибших военнослужащих специальной военной операции.
— Будет честно, если мы начнём церемонию открытия с того, что отдадим дань уважения ребятам, которые сегодня выполняют высший гражданский долг — ценой жизни защищают нашу страну. В честь их памяти мы должны идти дальше. Ведь любой вызов для России — это возможность сделать новый шаг вперёд, — сказал он.
Участники форума представят на суд экспертов свои социально значимые проекты и могут получить на их реализацию гранты до миллиона рублей. Кроме того, форум предложит каждому множество видов активностей — от образовательной программы до развлекательных мероприятий.
Сергей Кириенко отметил, что «ОстроVа» собрали лучших из лучших, и что те инициативы, которые привезли участники на Сахалин для обсуждения и получения грантовой поддержки, смогут изменить мир к лучшему.
— Настало время для смелых решений и масштабных идей, — сказал Сергей Кириенко. — И тот факт, что местом проведения форума выбран Сахалин, имеет огромное значение. Мировая экономика сегодня все больше концентрируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Дальнем Востоке благодаря решениям нашего Президента Владимира Путина созданы уникальные условия для реализации проектов. Уверен, лучшие из лучших найдут поддержку.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил уверенность в том, что впечатления, полученные на Сахалине, долго будут жить в сердцах участников форума.
— В нашем регионе созданы отличные условия для жизни, работы и отдыха. В дни форума вы сами убедитесь в этом. Вы сможете пообщаться с жителями, посетить наши ведущие предприятия, спортивные и культурные объекты. Надеемся, что, познакомившись с Сахалинской областью, заинтересовавшись нашими проектами, вы задумаетесь о том, чтобы найти себя здесь — на островах, — подчеркнул Валерий Лимаренко.