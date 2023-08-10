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На ремонт дороги под Уфой потратят 57 млн рублей

На ремонт дороги под Уфой потратят 57 млн рублей

10 августа 2023, 03:23
Фото: 1MI
Определился победитель конкурса на ремонт участка автодороги Уфа-Чишмы

Определился подрядчик на обустройство участка автодороги Уфа-Чишмы км 4+250 — км 6+800 в Уфимском районе. Ремонт обойдётся в 57 млн 039 тыс 838,75 рублей. Источник финансирования — бюджет республики.

За эту сумму строительная организация должна сменить дорожное покрытие, укрепить обочины, обустроить примыкания, нанести дорожную разметку термопластиком и краской. Подрядчик даёт гарантии на то, что основание дорожной одежды прослужит 6 лет. Работы должны закончиться к 30 сентября 2024 года.

Есть ли необходимость в ремонте дороги? — В управлении дорожного хозяйства Башкирии объяснили, что существующее асфальтобетонное покрытие разрушено, местами есть трещины, колея, просадки, также отсутствует разметка.

Какая организация будет заниматься дорожными работами, не указывается.

#Новости Башкирии#Дороги#Госзакупки#Общество#Идэль Гумеров
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