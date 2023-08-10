На ремонт дороги под Уфой потратят 57 млн рублей

За эту сумму строительная организация должна сменить дорожное покрытие, укрепить обочины, обустроить примыкания, нанести дорожную разметку термопластиком и краской. Подрядчик даёт гарантии на то, что основание дорожной одежды прослужит 6 лет. Работы должны закончиться к 30 сентября 2024 года.