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Лесные пожары на гавайском острове Мауи привели к гибели 6 человек

10 августа 2023, 07:32
На гавайском острове Мауи произошли лесные пожары, которые возникли из-за урагана «Дора». По официальным данным, уже погибло не менее 6 человек, а также сгорело 271 здание, включая исторический город Лахайна.

Власти беспокоятся, что количество жертв может увеличиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Полную разруху стало видно вечером в среду, когда огонь затих и некоторые самолеты снова начали летать над островом. Снимки из воздуха показывают развалины там, где раньше был Лахайна — историческая столица Гавайев. Лахайна была очень популярной среди туристов, однако им уже рекомендовали не приближаться к Мауи.

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