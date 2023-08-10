Лесные пожары на гавайском острове Мауи привели к гибели 6 человек

Власти беспокоятся, что количество жертв может увеличиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Полную разруху стало видно вечером в среду, когда огонь затих и некоторые самолеты снова начали летать над островом. Снимки из воздуха показывают развалины там, где раньше был Лахайна — историческая столица Гавайев. Лахайна была очень популярной среди туристов, однако им уже рекомендовали не приближаться к Мауи.