Дыра в асфальте, пропавший шоумен и массовая драка

На улице Космодемьянской 12 неизвестных вооруженных мужчин начали драку. По информации пресс-службы МВД РБ, вызов в отдел полиции им поступил 6 августа о том, что к дому некой женщины пришла группа мужчин и начала угрожать. Полицейские прибыв на место группу агрессивно настроенных и размахивающих вилами, ножами и лопатами мужчин заметили сразу. Однако на замечания сотрудников правоохранительных органов горожане не реагировали. Как сообщал телеграм-канал Mash Batsh, после неоднократных словесных предупреждений сотрудники сделали 4 предупредительных выстрелов в воздух. Уже после зачинщиков конфликта увезли в отдел, где на них составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».