Дыра в асфальте, пропавший шоумен и массовая драка

Posted 10 августа, 16:27
Published 10 августа, 16:27
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Провал улицы произошёл по улице Блюхера на участке дороги в лесном массиве между улицей Николая Кузнецова и ГКБ № 18. Как сообщил глава Администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов, обвал случился из-за обрушения свода канализационного коллектора и размыва грунтов. Также, глава сообщил, что все соответствующие службы на месте и работают
Ведущий Александр Нурмухаметов пропал несколькими 5 августа. Известно, что в тот день он проводил собственный фестиваль на озере Банном. По окончании мероприятия он ушел в свой номер, при этом перестав отвечать на звонки и сообщения близких. В последний раз сигнал его телефона удалось заметить неподалёку от ресторана «Старый Очаг» под Магнитогорском на территории Башкирии. 10 августа тело Нурмухаметова обнаружили недалеко от места событий. Признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено.
Пляж солнечный резко закрыли без всякого предупреждения. Один из отдыхающих на пляже «Солнечный» поделился видеороликом, на котором несколько мужчин при помощи трактора стали вбивать железные столбы в землю. Наличие отдыхающих горожан, судя по всему, их нисколько не смутило. Отдыхающим запретили купаться, несмотря на то, что пляж оборудован и здесь работают спасатели.
На улице Космодемьянской 12 неизвестных вооруженных мужчин начали драку. По информации пресс-службы МВД РБ, вызов в отдел полиции им поступил 6 августа о том, что к дому некой женщины пришла группа мужчин и начала угрожать. Полицейские прибыв на место группу агрессивно настроенных и размахивающих вилами, ножами и лопатами мужчин заметили сразу. Однако на замечания сотрудников правоохранительных органов горожане не реагировали. Как сообщал телеграм-канал Mash Batsh, после неоднократных словесных предупреждений сотрудники сделали 4 предупредительных выстрелов в воздух. Уже после зачинщиков конфликта увезли в отдел, где на них составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».
В Уфимском, Ишимбайском, Кушнаренковском, Стерлитамакском и Чекмагушевском районах будет проводиться запланированный процесс выжигания попутного газа. Управление МЧС по Республике Башкортостан просит жителей вышеперечисленных территорий не поддаваться панике, поскольку ситуация находится под полным контролем и не представляет угрозы для населения.
С роддома в районе Уфы сняли статус «ковидный обсерватор». С 2020 года Родильный дом в Демском районе принимал женщин только с положительным диагнозом COVID-19. на данный момент Медучреждение принимает всех беременных женщин.