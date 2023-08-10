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Что будет с кинотеатром «Искра» в Уфе после крупного пожара

Что будет с кинотеатром «Искра» в Уфе после крупного пожара

10 августа 2023, 05:02
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В мэрии Уфы разъяснили сложившуюся ситуацию со сгоревшим зданием кинотеатра

В мэрии Уфы ответили на вопрос о судьбе кинотеатра «Искра». Так как здание кинотеатра — объект культурного наследия, сносить его не разрешается.

Кинотеатр «Искра» был построен в 1970 году в советском модернистском стиле. По такому же типовому проекту были построены кинотеатры в Москве, Ленинграде, Ижевске, Владикавказе и Салавате. В свои лучшие годы имел 1169 мест в семи залах, а также бар, ресторан, кафе, три киноаппаратных.

В 2019 году «Башкультнаследие» присвоило зданию кинотеатра «Искра» статус объекта культурного наследия.

В 2021 году владельцы кинотеатра, получившего новое название «Искра IMAX», закрыли залы для посетителей. Хозяева оправдывались тем, что из-за пандемии на кинопросмотры не было спроса. Тогда меру называли временной, однако с тех пор в «Искре» не было ни одного сеанса. В мае нынешнего года и вовсе загорелось кафе в пристрое кинотеатра. В июле здание выставили на торги, но аукцион провалился.

На сегодня кинотеатр не функционирует. Его собственники — ООО «Флейм» и ООО «Лира» — признаны банкротами по решению суда. Сейчас «Искрой» владеет конкурсный управляющий.

На запрос Mkset в мэрии Уфы ответили, что администрация добивается передачи памятника культуры в собственность города. Соответствующий запрос направлен конкурсному управляющему.

#Идэль Гумеров#Новости Уфы#Культура#Город#Общество
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