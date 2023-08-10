Что будет с кинотеатром «Искра» в Уфе после крупного пожара

В 2021 году владельцы кинотеатра, получившего новое название «Искра IMAX», закрыли залы для посетителей. Хозяева оправдывались тем, что из-за пандемии на кинопросмотры не было спроса. Тогда меру называли временной, однако с тех пор в «Искре» не было ни одного сеанса. В мае нынешнего года и вовсе загорелось кафе в пристрое кинотеатра. В июле здание выставили на торги, но аукцион провалился.