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Чиновнику из Башкирии грозит до 6 лет тюрьмы за кражу рельсов

Чиновнику из Башкирии грозит до 6 лет тюрьмы за кражу рельсов

10 августа 2023, 08:11
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношение главе сельского поселения из Альшеевского района

Прокуратура проверила действия чиновника и пришла к неутешительным для него выводам. В отношение главы Нигматуллинского сельского совета возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств.

В 2021 году Шамиль Ахметов сдал свыше 14 метров металлических рельс в пункт приёма металлолома за 20 тысяч рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению. Загвоздка состояла в том, что рельсы были не его собственностью, а имуществом сельского поселения.

Но районная прокуратура выявила неладное и провела проверку. Затем материалы были направлены в следственные органы. Прокуратуре ничего не оставалось, кроме как завести дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса — присвоение с использованием служебного положения. Кроме срока до 6 лет нерадивому чиновнику грозит отставка с должности. Представление об этом прокуратура уже внесла в сельский совет.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Прокуратура#Происшествия
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