Чиновнику из Башкирии грозит до 6 лет тюрьмы за кражу рельсов

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Прокуратура проверила действия чиновника и пришла к неутешительным для него выводам. В отношение главы Нигматуллинского сельского совета возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств.
В 2021 году Шамиль Ахметов сдал свыше 14 метров металлических рельс в пункт приёма металлолома за 20 тысяч рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению. Загвоздка состояла в том, что рельсы были не его собственностью, а имуществом сельского поселения.
Но районная прокуратура выявила неладное и провела проверку. Затем материалы были направлены в следственные органы. Прокуратуре ничего не оставалось, кроме как завести дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса — присвоение с использованием служебного положения. Кроме срока до 6 лет нерадивому чиновнику грозит отставка с должности. Представление об этом прокуратура уже внесла в сельский совет.