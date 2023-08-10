Чиновнику из Башкирии грозит до 6 лет тюрьмы за кражу рельсов

Но районная прокуратура выявила неладное и провела проверку. Затем материалы были направлены в следственные органы. Прокуратуре ничего не оставалось, кроме как завести дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса — присвоение с использованием служебного положения. Кроме срока до 6 лет нерадивому чиновнику грозит отставка с должности. Представление об этом прокуратура уже внесла в сельский совет.