mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

«Часто рвет»: уфимка рассказала об ужасах в детском саду на окраине города

«Часто рвет»: уфимка рассказала об ужасах в детском саду на окраине города

10 августа 2023, 09:01
Фото: 1MI
Питание для воспитанников детского сада поставляется плохого качества, что часто приводит к рвоте маленьких воспитанников, рассказывает женщина.

Жительница Уфы Юля В. заявила, что в детском саду № 296 воспитанников «травят пищей», которую поставляет в заведение Центр детского дошкольного питания. Свою жалобу вместе с просьбой проверить ЦДДП уфимка оставила на странице главы Башкирии.

Женщина рассказывает, что детей после употребления пищи часто рвет. В частности, накануне девочку стошнило из-за сырой картошки в супе.

— Такое ощущение, что ее просто нарезали кинули в чан. И тут же выключили. Авось в желудке переварится, — негодует Юля В.

Женщина недоумевает, почему родители платят деньги за питание в детсаду, чтобы потом платить за лекарства. Она также сомневается, что в самом Центре детского дошкольного питания кто-то «кушает эту пищу».

В ответ женщине ответил представительница Минторга Башкортостана Гульназ Закирова и пообещала, что «Управление социального питания» проверят качество еды в указанном детском саду и ответят подробнее до 7 сентября.

Напомним, что накануне глава Башкирии отдал поручения чиновникам «расстреливать на месте» операторов за просроченные продукты. Правда, касалось это питания в школьных столовых, однако теперь, судя по всему, внимание чиновников стоит обратить и на питание в детских сада.

Хотя жалобы на качество питания именно для дошколят поступали и ранее. Так, жительница Уфимского района рассказала о питании во 2-м корпусе детсада в селе Авдон. С ее слов, оператор предоставлял в учреждение некачественные продукты, а повара готовят уже из того, что есть. Чаще всего в рационе детей, со слов родительницы, была гороховая каша, сухая гречка и салат из «нашинкованного лука». Среди всего многообразия, как рассказывала женщина, дети питались только хлебом и водой, а домой приходили голодные.

Читайте также:
«Расстреливать»: глава Башкирии отдал чиновникам поручения по школьному питаниюШкольное питание «бесплатников» в Уфе станет стоить дороже даже на дистанционке«Едят хлеб и воду»: жительница Башкирии сообщила о некачественном питании в детсаду
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Пропавшего шоумена обнаружили мертвым возле известного озера в Башкирии
Сегодня, 09:51
«Не паниковать!»: МЧС сделало важное заявление для всех жителей Башкирии
Сегодня, 10:37
С ножами и вилами: массовая драка уфимцев закончилась стрельбой
Сегодня, 09:44
Новые люди просят профинансировать проект «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате
Сегодня, 08:22
Премиальные бренды стали доступнее для жителей Уфы
Сегодня, 08:46