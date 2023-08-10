«Часто рвет»: уфимка рассказала об ужасах в детском саду на окраине города

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Жительница Уфы Юля В. заявила, что в детском саду № 296 воспитанников «травят пищей», которую поставляет в заведение Центр детского дошкольного питания. Свою жалобу вместе с просьбой проверить ЦДДП уфимка оставила на странице главы Башкирии.
Женщина рассказывает, что детей после употребления пищи часто рвет. В частности, накануне девочку стошнило из-за сырой картошки в супе.
— Такое ощущение, что ее просто нарезали кинули в чан. И тут же выключили. Авось в желудке переварится, — негодует Юля В.
Женщина недоумевает, почему родители платят деньги за питание в детсаду, чтобы потом платить за лекарства. Она также сомневается, что в самом Центре детского дошкольного питания кто-то «кушает эту пищу».
В ответ женщине ответил представительница Минторга Башкортостана Гульназ Закирова и пообещала, что «Управление социального питания» проверят качество еды в указанном детском саду и ответят подробнее до 7 сентября.
Напомним, что накануне глава Башкирии отдал поручения чиновникам «расстреливать на месте» операторов за просроченные продукты. Правда, касалось это питания в школьных столовых, однако теперь, судя по всему, внимание чиновников стоит обратить и на питание в детских сада.
Хотя жалобы на качество питания именно для дошколят поступали и ранее. Так, жительница Уфимского района рассказала о питании во 2-м корпусе детсада в селе Авдон. С ее слов, оператор предоставлял в учреждение некачественные продукты, а повара готовят уже из того, что есть. Чаще всего в рационе детей, со слов родительницы, была гороховая каша, сухая гречка и салат из «нашинкованного лука». Среди всего многообразия, как рассказывала женщина, дети питались только хлебом и водой, а домой приходили голодные.