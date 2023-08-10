«Часто рвет»: уфимка рассказала об ужасах в детском саду на окраине города

Хотя жалобы на качество питания именно для дошколят поступали и ранее. Так, жительница Уфимского района рассказала о питании во 2-м корпусе детсада в селе Авдон. С ее слов, оператор предоставлял в учреждение некачественные продукты, а повара готовят уже из того, что есть. Чаще всего в рационе детей, со слов родительницы, была гороховая каша, сухая гречка и салат из «нашинкованного лука». Среди всего многообразия, как рассказывала женщина, дети питались только хлебом и водой, а домой приходили голодные.