Буцаев: РЭО установит 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге при участии Ecoplatform

По словам Дениса Буцаева, главы РЭО, в текущем году стартовала программа развития студенческих экообъединений «Зеленая лига», реализуемая при содействии волонтеров-экологов «Делай!». Инициативные учащиеся, проявив себя в рамках программы, могут получить раннюю профессиональную ориентацию в отрасли экологии, в частности, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На наглядных примерах студенты смогут изучить все процессы формирования экономики замкнутого цикла. Возможность бесплатно установить фандоматы в высших и среднеспециальных учебных заведениях страны появилась именно благодаря этой программе. «При поддержке РЭО первые 5 фандоматов будут установлены компанией Ecoplatform в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов планируется установить в вузах по всей стране», — отметил гендиректор РЭО.