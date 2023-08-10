Буцаев: РЭО установит 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге при участии Ecoplatform

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Updated Сегодня, 17:48
Данное учебное заведение стало первым участником программы по бесплатной установке фандоматов в вузах России от «Зеленой лиги» РЭО.
По словам Дениса Буцаева, главы РЭО, в текущем году стартовала программа развития студенческих экообъединений «Зеленая лига», реализуемая при содействии волонтеров-экологов «Делай!». Инициативные учащиеся, проявив себя в рамках программы, могут получить раннюю профессиональную ориентацию в отрасли экологии, в частности, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На наглядных примерах студенты смогут изучить все процессы формирования экономики замкнутого цикла. Возможность бесплатно установить фандоматы в высших и среднеспециальных учебных заведениях страны появилась именно благодаря этой программе. «При поддержке РЭО первые 5 фандоматов будут установлены компанией Ecoplatform в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов планируется установить в вузах по всей стране», — отметил гендиректор РЭО.
По всей России учащиеся и сотрудники вузов и колледжей смогут на постоянной основе сдавать наиболее распространенные виды вторсырья — пластиковую и алюминиевую тару, получая за это бонусы в приложении. Затем можно будет произвести обмен этих бонусов на партнерские скидки и спецпредложения — от магазинов и заведений общественного питания до услуг цифровых сервисов. Об этом пишет издание gorod55.ru.
Как рассказал Иван Гусаков, генеральный директор Ecoplatform, установив фандоматы компании в вузах, организация сможет донести до молодежи значимость бережного отношения к экологии и к переработке вторичного сырья. «Студенты — будущее страны, поэтому установка фандоматов в университетах — это наш вклад в экологичное и чистое будущее», — отметил он.
Компания Ecoplatform производит установку фандоматов в вузах и ссузах РФ на бесплатной основе в соответствии с положениями программы «Зеленый кампус».
Следует отметить, что для РЭО ключевой задачей является формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. Целью организации является достижение 100% сортировки отходов и снижение вдвое объемов направляемых на полигоны ТКО к 2030 году. Таких показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.