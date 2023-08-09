Врач предупредила об опасности сквозняков в жару

В результате этого могут возникнуть боли в шее и спине. Также часто возникают головные боли. Длительное нахождение на сквозняке также приводит к сухости слизистых оболочек дыхательных путей, что делает их более уязвимыми для бактерий. Это легко может привести к простудным заболеваниям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».