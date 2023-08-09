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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Врач предупредила об опасности сквозняков в жару

9 августа 2023, 09:03
Во время жаркой погоды сквозняк может принести приятную прохладу, но он также может быть опасен для здоровья. Об этом говорит врач Мария Беляева.

По словам доктора, когда мы находимся на сквозняке, сосуды в наших мышцах спазмируют.

«Это защитная реакция организма, но если мы долго находимся на сквозняке, то это может привести к тому, что наши мышцы остывают, получают меньше крови и становятся менее гибкими», — объясняет Беляева.

В результате этого могут возникнуть боли в шее и спине. Также часто возникают головные боли. Длительное нахождение на сквозняке также приводит к сухости слизистых оболочек дыхательных путей, что делает их более уязвимыми для бактерий. Это легко может привести к простудным заболеваниям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чтобы избежать таких последствий, как говорит специалист, желательно не задерживаться на сквозняках надолго и, по возможности, закрывать шею и плечи.

«Также не стоит находиться слишком близко к работающим вентиляторам или кондиционерам, и не следует устанавливать температуру кондиционера ниже 20 градусов, если на улице теплее 30 градусов», — уточняет Беляева.

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