Врач предупредила об опасности сквозняков в жару

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
По словам доктора, когда мы находимся на сквозняке, сосуды в наших мышцах спазмируют.
«Это защитная реакция организма, но если мы долго находимся на сквозняке, то это может привести к тому, что наши мышцы остывают, получают меньше крови и становятся менее гибкими», — объясняет Беляева.
В результате этого могут возникнуть боли в шее и спине. Также часто возникают головные боли. Длительное нахождение на сквозняке также приводит к сухости слизистых оболочек дыхательных путей, что делает их более уязвимыми для бактерий. Это легко может привести к простудным заболеваниям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Чтобы избежать таких последствий, как говорит специалист, желательно не задерживаться на сквозняках надолго и, по возможности, закрывать шею и плечи.
«Также не стоит находиться слишком близко к работающим вентиляторам или кондиционерам, и не следует устанавливать температуру кондиционера ниже 20 градусов, если на улице теплее 30 градусов», — уточняет Беляева.