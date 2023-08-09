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«Впервые за много лет»: певица Алсу раскрыла, что ее семья делает в Башкирии

9 августа 2023, 09:32
Фото: instagram.com/alsou_a
Платформа признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
Певица Алсу совместно с семьëй посетила родину своего отца, бывшего сенатора Ралифа Сафина. О своей поездке она рассказала в соцсетях.

Вместе с сыном и двумя дочерьми Алсу приехала на отдых в деревню Уяндыково в Башкирии, где вырос отец певицы и прошло её детство.

«Впервые за много лет мы приехали сюда с Сафиной, Микеллой и Рафаэльчиком. Дети были в восторге, мы словно зарядились энергией счастья», — пишет Алсу на своей странице в социальных сетях.

Артистка отметила, что не посещала родные места на протяжении нескольких лет, поэтому была рада окунуться в воспоминания. По её словам, раньше деревня выглядела бедно и особо ничем не выделялась, однако, когда её отец смог «встать на ноги», то возвёл здесь из собственных средств мечеть «Холида», которая носит своё название в честь бабушки, проложил асфальт на территории посëлка, а также помог местным жителям с работой и ремонтом домов. Помимо этого, со слов Алсу, его силами был восстановлен церковный храм в Андреевке, больница и построена новая школа.

За время пркбывания в Уяндыково артистка с детьми посетила здание школы, построенной её отцом, побывала в старом доме своей семьи, который теперь является музеем, а также посетила церковь.

«Корни, истоки, родная земля — это так важно, понимаешь только с возрастом, наверное».
Алсу рядом со старым домом семьиАлсу рядом со старым домом семьи
Визит Алсу в школу Визит Алсу в школу
Алсу во время помещения церковного храма Алсу во время помещения церковного храма
Алсу рядом со старым домом семьи
Фото: instagram.com/alsou_a платформа признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории России
#Анна Савельева#Новости Башкирии
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