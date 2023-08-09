«Впервые за много лет»: певица Алсу раскрыла, что ее семья делает в Башкирии

Артистка отметила, что не посещала родные места на протяжении нескольких лет, поэтому была рада окунуться в воспоминания. По её словам, раньше деревня выглядела бедно и особо ничем не выделялась, однако, когда её отец смог «встать на ноги», то возвёл здесь из собственных средств мечеть «Холида», которая носит своё название в честь бабушки, проложил асфальт на территории посëлка, а также помог местным жителям с работой и ремонтом домов. Помимо этого, со слов Алсу, его силами был восстановлен церковный храм в Андреевке, больница и построена новая школа.