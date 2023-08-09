Ветеринар Наумова: Этими продуктами нельзя кормить собак и кошек

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Употребление в пищу костей представляет для наших питомцев смертельную опасность. Часто владельцы кошек и собак предлагают им такое лакомство, не зная, что края костей бывают очень острыми и могут сильно травмировать органы пищеварения животных. Об этом информирует издание News.ru.
В шоколаде, по словам эксперта, содержится вещество теобромин, токсичное для животных. У собак и кошек оно может вызвать судороги, нарушения сердечного ритма и рвоту, и даже может стать причиной смерти домашнего любимца.
В чесноке и луке содержатся вещества, способные повреждать кроветворную систему наших питомцев, вызывая у них анемию. Кофеин, содержащийся в кофе, чае и «энергетиках», вызывает у животных тахикардию, гиперактивность, рвоту и ряд других проблем, — предостерегает ветеринар.
Также Наумова отметила, что молоко и молочные продукты тоже не рекомендуются собакам и кошкам — нередко они становятся причиной расстройства пищеварения.