Ветеринар Наумова: Этими продуктами нельзя кормить собак и кошек

Ветврач Маргарита Наумова объяснила, почему из рациона таких домашних животных, как собаки и кошки, необходимо исключить шоколад, кости, молочные продукты, а также лук и чеснок. Эксперт также сообщила, что нашим четвероногим друзьям противопоказаны чай и кофе.