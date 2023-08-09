Велодорожки на «Уфимском ожерелье» обойдутся властям в 5,6 млн рублей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
На сайте госзакупок появился тендер на благоустройство прогулочных дорожек в Октябрьском районе города Уфы. Городские власти хотят отремонтировать велодорожки от ипподрома «Акбузат» вдоль ул. Менделеева. Заказчик — администрация Октябрьского района.
В смете проекта описывается, что предстоит сделать подрядчику. В списке работ — снятие старого асфальтобетонного покрытия, разборка покрытий и оснований, перевозка грузов самосвалами, устройство покрытий асфальтоукладчиками, нанесение битума, установка дорожных знаков, сооружение велодорожек, а также вырубка деревьев и другие. За всё это и за материальные затраты с городского бюджета готовы выделить 5 668 037,74 рубля.
Подавать заявки предприниматели могут до 14 августа.