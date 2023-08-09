Велодорожки на «Уфимском ожерелье» обойдутся властям в 5,6 млн рублей

В смете проекта описывается, что предстоит сделать подрядчику. В списке работ — снятие старого асфальтобетонного покрытия, разборка покрытий и оснований, перевозка грузов самосвалами, устройство покрытий асфальтоукладчиками, нанесение битума, установка дорожных знаков, сооружение велодорожек, а также вырубка деревьев и другие. За всё это и за материальные затраты с городского бюджета готовы выделить 5 668 037,74 рубля.