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Велодорожки на «Уфимском ожерелье» обойдутся властям в 5,6 млн рублей

9 августа 2023, 13:29
Фото: 1MI
Администрация города объявила о подаче заявок на благоустройство прогулочных дорожек. Цена вопроса — 5,668 млн рублей

На сайте госзакупок появился тендер на благоустройство прогулочных дорожек в Октябрьском районе города Уфы. Городские власти хотят отремонтировать велодорожки от ипподрома «Акбузат» вдоль ул. Менделеева. Заказчик — администрация Октябрьского района.

В смете проекта описывается, что предстоит сделать подрядчику. В списке работ — снятие старого асфальтобетонного покрытия, разборка покрытий и оснований, перевозка грузов самосвалами, устройство покрытий асфальтоукладчиками, нанесение битума, установка дорожных знаков, сооружение велодорожек, а также вырубка деревьев и другие. За всё это и за материальные затраты с городского бюджета готовы выделить 5 668 037,74 рубля.

Подавать заявки предприниматели могут до 14 августа.

#Идэль Гумеров#Новости Уфы#Госзакупки#Общество#Город
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