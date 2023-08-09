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Травмированную девочку обнаружили возле гаража в Башкирии

9 августа 2023, 06:42
Фото: Photobank Ura Media

Травмированную девочку обнаружили возле гаража в Туймазах

Стала известна причина случившегося и состояние пострадавшей

Пострадавшую обнаружили у одного из гаражей вблизи моста по улице Советской. По предварительным данным, школьница упала с крыши гаража.

15-летнего подростка направили в центральную больницу Туймазинского района. Врачи нейрохирургии, куда девочка была доставлена, обнаружили сотрясение мозга и травму черепа, сообщает «Башинформ».

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей. Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными. В данный момент правоохранительными органами проводится проверка.

#Анна Савельева#Новости Башкирии
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