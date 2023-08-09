Травмированную девочку обнаружили возле гаража в Башкирии

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Пострадавшую обнаружили у одного из гаражей вблизи моста по улице Советской. По предварительным данным, школьница упала с крыши гаража.
15-летнего подростка направили в центральную больницу Туймазинского района. Врачи нейрохирургии, куда девочка была доставлена, обнаружили сотрясение мозга и травму черепа, сообщает «Башинформ».
Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей. Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными. В данный момент правоохранительными органами проводится проверка.