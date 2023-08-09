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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 04:33

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Стало известно, кто в Уфе сможет получить высокую зарплату в августе

9 августа 2023, 03:25
Фото: 1MI

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Уфе: озвучены средние зарплаты

Аналитики из SuperJob выяснили, какие профессии в Уфе могут получать самую высокую заработную плату на август этого года.

Самой высокооплачиваемой работой в августе, как сообщает SuperJob, является сервисный инженер-техник слаботочных систем. В вакансиях предполагаемым работникам обещают доход в 85 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, они могут ожидать компенсации на затраты с топливной карты и мобильной связи. Среди требований работодатель выделяет имеющийся опыт работы минимум 1 год, наличие среднего специального образования и водительского удостоверения «B» категории.

На втором месте расположилась вакансия начальника отдела региональной логистики. Заработная плата варьируется от 80 до 105 тысяч рублей в месяц. Компенсируются затраты на питание. Требуется опыт работ три года и более.

Зарплату в 79 тысяч рублей в месяц предлагают главному менеджеру по продажам. Помимо прочего, работник на этой должности может получить льготную ипотеку, частичную компенсацию детского сада для детей и ДМС. Требуется опыт работы от 1 года в продажах в банковской сфере.

Инженеру-сметчику предлагают доход в 75 тысяч рублей, но это, как отмечается, ещё не совсем точная сумма. В требованиях прописан опыт работы три года и более, а также наличие высшего образования.

Закрывает этот список заместитель главного бухгалтера. Обещанная заработная плата — 70 тысяч рублей в месяц. Необходимо наличие опыта работы в этой сфере от 3-х лет.

Стоит отметить, что по России профессией с самым большим доходом, как сообщает SuperJob, считается стоматолог-универсал. В Москве ему предлагают заработную плату от 370 тысяч рублей ежемесячно. Из требований: наличие высшего образования, опыт работы от шести лет, сертификаты о подтверждении классификации.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Заработная плата#Работа
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