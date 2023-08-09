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Скандального убийцу этапируют в знаменитую колонию Соль-Илецка «Черный дельфин»

9 августа 2023, 10:37
Фото: Анна Тарлап / 1MI
Приговорённый к пожизненному заключению «казанский стрелок» Ильназ Галявиев будет отбывать наказание в самой большой колонии особого режима в городе Соль-Илецке

Информацию о том, что Галявиев будет отбывать наказание в исправительной колонии №6 УФСИН по Оренбургской области (в простонародье — «Черный дельфин») передаёт ТАСС со ссылкой на прокуратуру Республики Татарстан.

7 августа коллегия судей четвёртой инстанции в Нижнем Новгороде оставила без изменений приговор Ильназу Галявиеву. 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев, бывший ученик казанской гимназии №175, ворвался в школу и устроил стрельбу. В результате было убито 9 человек (среди них — 7 детей), пострадало 32. Адвокат Руслан Нуриахметов настаивал на отмене решения Верховного суда Республики Татарстан о пожизненном заключении.

Колония особого режима «Чёрный дельфин» предназначена для преступников, приговорённых к пожизненному заключению. Среди них — террористы, каннибалы, насильники, лидеры преступных группировок. Всего учреждение рассчитано на 1600 заключённых.

#Идэль Гумеров#Происшествия#Татарстан#Общество#Прокуратура
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