Скандального убийцу этапируют в знаменитую колонию Соль-Илецка «Черный дельфин»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Информацию о том, что Галявиев будет отбывать наказание в исправительной колонии №6 УФСИН по Оренбургской области (в простонародье — «Черный дельфин») передаёт ТАСС со ссылкой на прокуратуру Республики Татарстан.
7 августа коллегия судей четвёртой инстанции в Нижнем Новгороде оставила без изменений приговор Ильназу Галявиеву. 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев, бывший ученик казанской гимназии №175, ворвался в школу и устроил стрельбу. В результате было убито 9 человек (среди них — 7 детей), пострадало 32. Адвокат Руслан Нуриахметов настаивал на отмене решения Верховного суда Республики Татарстан о пожизненном заключении.
Колония особого режима «Чёрный дельфин» предназначена для преступников, приговорённых к пожизненному заключению. Среди них — террористы, каннибалы, насильники, лидеры преступных группировок. Всего учреждение рассчитано на 1600 заключённых.