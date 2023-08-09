Скандального убийцу этапируют в знаменитую колонию Соль-Илецка «Черный дельфин»

7 августа коллегия судей четвёртой инстанции в Нижнем Новгороде оставила без изменений приговор Ильназу Галявиеву. 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев, бывший ученик казанской гимназии №175, ворвался в школу и устроил стрельбу. В результате было убито 9 человек (среди них — 7 детей), пострадало 32. Адвокат Руслан Нуриахметов настаивал на отмене решения Верховного суда Республики Татарстан о пожизненном заключении.