«Ростелеком», журналисты и блогеры — «Вместе в цифровое будущее»!

— Хочу сказать спасибо журналистам республиканских СМИ и блогерам за интерес к нашей отрасли, за активное участие в региональном конкурсе. Ни для кого не секрет, что сфера телекома достаточно сложна для понимания. Я искренне надеюсь, что благодаря совместной работе мы приоткрываем завесу, и телеком-отрасль, вместе со всеми инновациями и трендами, становится более понятной для всего населения, — отметила заместитель генерального директора, директор по корпоративным и государственным сегментам «Ростелекома» в Башкортостане Юлия Аксенова.