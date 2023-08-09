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«Ростелеком», журналисты и блогеры — «Вместе в цифровое будущее»!

9 августа 2023, 06:46
Фото: Ростелеком
Компания «Ростелеком» подвела итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее».

В этом году конкурс для журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился в двенадцатый раз. Партнеры провайдера — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Цель конкурса «Вместе в цифровое будущее» — поддержка журналистов и блогеров, авторов самых ярких, интересных и полезных материалов, посвященных цифровым технологиям в сфере телекома и ИТ. Жюри оценивало работы по таким критериям, как актуальность темы, полнота ее раскрытия, авторское мастерство. К участию в конкурсе принимались печатные публикации, телевизионные и радиосюжеты, подкасты, материалы, опубликованные в соцсетях и на интернет-порталах.

Самыми активными участниками проекта стали журналисты и блогеры Приволжского федерального округа. Они представили на конкурс 454 работы, а это — пятая часть всех материалов.

Фото: Ростелеком

Среди участников конкурса в Башкортостане такие СМИ, как телерадиовещательная компания «Башкортостан», телеканал «РБК-Уфа», информационное агентство «Башинформ», газеты «Республика Башкортостан», «Уфимские ведомости», «Российская газета» в Уфе, «Комсомольская правда — Уфа», а также блогер Ольга Маловица.

Наибольшее количество работ было заявлено в спецноминациях: «Киберриски в детской среде» и «Цифровизация региональных госуслуг». Средства массовой информации освещали актуальные для жителей республики темы: как обеспечить безопасное пребывание детей в интернете, что такое кибербуллинг и как ему противостоять, как пользоваться порталом госуслуг, как решить вопросы ЖКХ, не сходя с дивана.

Награждение участников конкурса прошло в Проектном офисе цифровой трансформации бизнеса. Здесь в формате «единого окна» для бизнеса интегрируются возможности науки, образования, передовые IT-разработки, набор сервисов и инфраструктурных решений для разных отраслей.

Фото: Ростелеком

— Хочу сказать спасибо журналистам республиканских СМИ и блогерам за интерес к нашей отрасли, за активное участие в региональном конкурсе. Ни для кого не секрет, что сфера телекома достаточно сложна для понимания. Я искренне надеюсь, что благодаря совместной работе мы приоткрываем завесу, и телеком-отрасль, вместе со всеми инновациями и трендами, становится более понятной для всего населения, — отметила заместитель генерального директора, директор по корпоративным и государственным сегментам «Ростелекома» в Башкортостане Юлия Аксенова.

Итоги федерального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» провайдер подведет в сентябре. Победители отправятся на Камчатку, познакомятся с природой полуострова, а также посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2.

Фото: Ростелеком

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса smi.rt.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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