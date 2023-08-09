Реку Белую в Уфе залило нефтью: власти рассказали, что произошло

Выявление источника загрязнения, вида нефтепродуктов, а также угрозы окружающей среде ложится на министерство природопользования и экологии и на Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Также задача ведомств выявить виновников произошедшего — конкретное физическое лицо или предприятие. Об этом Mkset рассказали в информационном центре УГЗ.