Реку Белую в Уфе залило нефтью: власти рассказали, что произошло

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Управление гражданской защиты сообщило, что возле Новоалександровского шоссе (северо-запад Уфы) обнаружили загрязнение берега Белой нефтепродуктами. Также на поверхности воды кем-то установлены боновые заграждения — плавучее заграждения, которые не дают распространяться загрязнению.
Специалисты управления гражданской защиты узнали о загрязнении берега после мониторинга социальных сетей, обращений по этому поводу от жителей не поступало.
Выявление источника загрязнения, вида нефтепродуктов, а также угрозы окружающей среде ложится на министерство природопользования и экологии и на Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Также задача ведомств выявить виновников произошедшего — конкретное физическое лицо или предприятие. Об этом Mkset рассказали в информационном центре УГЗ.
В министерстве природопользования и экологии ответили, что информация о случившемся уточняется.