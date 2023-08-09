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Реку Белую в Уфе залило нефтью: власти рассказали, что произошло

9 августа 2023, 10:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI

Очевидцы сообщили о разливе нефти на берегу реки Белой на северо-западе Уфы

На берегу реки Белой обнаружили нефтепродукты, сообщили очевидцы в соцсетях. В Управлении гражданской защиты прокомментировали ситуацию.

Управление гражданской защиты сообщило, что возле Новоалександровского шоссе (северо-запад Уфы) обнаружили загрязнение берега Белой нефтепродуктами. Также на поверхности воды кем-то установлены боновые заграждения — плавучее заграждения, которые не дают распространяться загрязнению.

Специалисты управления гражданской защиты узнали о загрязнении берега после мониторинга социальных сетей, обращений по этому поводу от жителей не поступало.

Выявление источника загрязнения, вида нефтепродуктов, а также угрозы окружающей среде ложится на министерство природопользования и экологии и на Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру. Также задача ведомств выявить виновников произошедшего — конкретное физическое лицо или предприятие. Об этом Mkset рассказали в информационном центре УГЗ.

В министерстве природопользования и экологии ответили, что информация о случившемся уточняется.

#Идэль Гумеров#Нефть#Новости Башкирии#Новости Уфы#Экология#Общество#Город
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