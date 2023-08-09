Птиц из Красной книги подстрелили неизвестные под Уфой

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Одна из раненных птиц на момент обнаружения уже была мертва, вторая же сразу была передана ветврачу-орнитологу для осмотра повреждений и дальнейшего лечения. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию дела.
Орëл-могильник относится к статусу уязвимого вида, занесëнного в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России и Республики Башкортостан.
На протяжении нескольких лет проект «Атлас птиц города Уфы» совместно с членами Башкирского отделения Союза охраны птиц России занимался наблюдением поселившейся в районе Алексеевки парой этих птиц. Предполагается, что два найденных молодых орла вышли из выводка этой пары.