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Птиц из Красной книги подстрелили неизвестные под Уфой

9 августа 2023, 08:25
Фото: t.me/myufa_rb
Вблизи деревни Алексеевка в Башкирии обнаружены два раненных краснокнижных орла.

Одна из раненных птиц на момент обнаружения уже была мертва, вторая же сразу была передана ветврачу-орнитологу для осмотра повреждений и дальнейшего лечения. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию дела.

Орëл-могильник относится к статусу уязвимого вида, занесëнного в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России и Республики Башкортостан.

На протяжении нескольких лет проект «Атлас птиц города Уфы» совместно с членами Башкирского отделения Союза охраны птиц России занимался наблюдением поселившейся в районе Алексеевки парой этих птиц. Предполагается, что два найденных молодых орла вышли из выводка этой пары.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы
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