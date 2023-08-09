Проекты развития Сахалинского госуниверситета высоко оценили на федеральном уровне

— Мы понимаем, что должны создать в Южно-Сахалинске передовой университет с сильнейшим профессорским составом, с лабораториями, оснащёнными по последнему слову науки и техники, — сказал Валерий Лимаренко. — Наша задача: сделать всё возможное, чтобы выпускники, получив высококачественное образование, оставались работать в родном регионе.