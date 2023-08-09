Проекты развития Сахалинского госуниверситета высоко оценили на федеральном уровне

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Встреча прошла в обновленном после ремонта институте естественных наук и техносферной безопасности СахГУ.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что сейчас, когда началось строительство кампуса СахалинTech, необходимо задуматься о том, какие проекты будут реализовываться в обновленном вузе.
— Мы понимаем, что должны создать в Южно-Сахалинске передовой университет с сильнейшим профессорским составом, с лабораториями, оснащёнными по последнему слову науки и техники, — сказал Валерий Лимаренко. — Наша задача: сделать всё возможное, чтобы выпускники, получив высококачественное образование, оставались работать в родном регионе.
Он подчеркнул, что уже сегодня существуют десятки проектов по наполнению СахалинTech. Например, проект «Бульвар студентов», о котором рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Проект предусматривает масштабное обновление целого квартала, на территории которого находятся учебные корпуса и общежития университета. Архитекторы разработали концепцию, благодаря которой внешний облик фасадов будет гармонично интегрирован в городское пространство.
Также Сергею Кириенко и Валерию Фалькову был представлен проект «Биотехнопарк». Он посвящён вопросам развития технологий рыбоводства и аквакультуры. Ученые комплексно исследуют молодь лосося, разведение гребешка, трепанга, морских ежей и водорослей. Отработка технологий будет проводиться на университетском полигоне в Таранае.
Всего на встрече гостям СахГУ было представлено более десятка проектов будущего наполнения вуза.