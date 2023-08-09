mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Изображение материала

Опасную заразу обнаружили в водоемах Уфы: раскрыт список озер, где купаются жители

9 августа 2023, 11:27

Роспотребнадзор опроверг опасность штаммов холеры, обнаруженных в водоемах Уфы

В соцсетях появился фрагмент документа со списком озер Уфы, где обнаружили бактерию. Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал ситуацию

В телеграмм-канале БашДТП появилось фото документа, в котором говорится, что на некоторые водоёмах Уфы якобы были взяты пробы на наличие холерных вибрионов.

Фото: https://web.telegram.org/k/#@bdtprb

По данным фрагмента документа, как минимум девять пляжей Уфы не соответствуют гигиеническим нормам.

В телеграмм-канале Роспотребнадзора Башкирии заявили, что никакой угрозы холеры для жителей Башкирии нет, и данный патоген не может привести к заражению человека.

— Для того, чтобы следить за ситуацией, Центр гигиены и эпидемиологии мониторит и исследует качество воды в водоемах, в том числе на холерные вибрионы, с периодичностью раз в 10 дней в период июль–август, — сообщает Роспотребнадзор республики.

По данным ведомства, информация о несоответствии воды была направлена властям «для принятия управленческих решений». В ведомстве так же напомнили, что ответственность за контроль безопасности использования водоемов несут собственники пляжей.

#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Мы гордимся их успехами»: Хабиров обрадовался отъезду студентов из Башкирии в Москву
Сегодня, 11:06
Автобус с 30 туристами улетел в кювет на трассе в Башкирии
Сегодня, 11:05
«Впервые за много лет»: певица Алсу раскрыла, что ее семья делает в Башкирии
Сегодня, 09:32
Кто из звезд выступит на фестивале «Есть!» в конце августа в Уфе
Сегодня, 04:57
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
4 августа, 12:00