Опасную заразу обнаружили в водоемах Уфы: раскрыт список озер, где купаются жители

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В телеграмм-канале БашДТП появилось фото документа, в котором говорится, что на некоторые водоёмах Уфы якобы были взяты пробы на наличие холерных вибрионов.
По данным фрагмента документа, как минимум девять пляжей Уфы не соответствуют гигиеническим нормам.
В телеграмм-канале Роспотребнадзора Башкирии заявили, что никакой угрозы холеры для жителей Башкирии нет, и данный патоген не может привести к заражению человека.
— Для того, чтобы следить за ситуацией, Центр гигиены и эпидемиологии мониторит и исследует качество воды в водоемах, в том числе на холерные вибрионы, с периодичностью раз в 10 дней в период июль–август, — сообщает Роспотребнадзор республики.
По данным ведомства, информация о несоответствии воды была направлена властям «для принятия управленческих решений». В ведомстве так же напомнили, что ответственность за контроль безопасности использования водоемов несут собственники пляжей.