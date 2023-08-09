«Мы гордимся их успехами»: Хабиров обрадовался отъезду студентов из Башкирии в Москву

На встрече присутствовали студенты из Москвы и других городов России. В своих соцсетях Радий Хабиров написал о том, что республика гордится успехами своих студентов, где бы те ни были, однако ему хотелось бы, чтобы по завершении они вернулись и трудились на благо своей родины.