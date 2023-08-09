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«Мы гордимся их успехами»: Хабиров обрадовался отъезду студентов из Башкирии в Москву

9 августа 2023, 11:06
Фото: t.me/radiyhabirov
Глава Башкирии Радий Хабиров провёл встречу со студентами ведущих вузов России в парке «Патриот».

На встрече присутствовали студенты из Москвы и других городов России. В своих соцсетях Радий Хабиров написал о том, что республика гордится успехами своих студентов, где бы те ни были, однако ему хотелось бы, чтобы по завершении они вернулись и трудились на благо своей родины.

«Хотя в душе, конечно, очень хотим, чтобы они связали свою дальнейшую жизнь с нашей республикой. Чтобы эти молодые, яркие, талантливые юноши и девушки строили новый Башкортостан. Наша республика достойно развивается. А мы делаем все для того, чтобы здесь хотелось жить и работать», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что некоторое время назад глава Башкирии заявлял о том, что ситуация со студентами в республике плачевная. Многие после обучения остаются в других регионах, в связи с чем нужно работать над тем, чтобы молодых специалистов привлекала инциатива о возвращении на родину, где их знания особенно востребованы.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы
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