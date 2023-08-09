«Мы гордимся их успехами»: Хабиров обрадовался отъезду студентов из Башкирии в Москву

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
На встрече присутствовали студенты из Москвы и других городов России. В своих соцсетях Радий Хабиров написал о том, что республика гордится успехами своих студентов, где бы те ни были, однако ему хотелось бы, чтобы по завершении они вернулись и трудились на благо своей родины.
«Хотя в душе, конечно, очень хотим, чтобы они связали свою дальнейшую жизнь с нашей республикой. Чтобы эти молодые, яркие, талантливые юноши и девушки строили новый Башкортостан. Наша республика достойно развивается. А мы делаем все для того, чтобы здесь хотелось жить и работать», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, что некоторое время назад глава Башкирии заявлял о том, что ситуация со студентами в республике плачевная. Многие после обучения остаются в других регионах, в связи с чем нужно работать над тем, чтобы молодых специалистов привлекала инциатива о возвращении на родину, где их знания особенно востребованы.